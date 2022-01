Pollution : la qualité de l'air au Mans est jugée moyenne près de huit jours sur dix

Ce jeudi, la qualité de l'air relevé en Sarthe est mauvaise. Un phénomène assez classique à cette période de l'année note Marion Guiter, chargée de communication à Air Pays de la Loire. "Il y a peu de vent, il fait très froid et donc ça, c'est propice à ce que les polluants se concentrent, s'accumulent. En plus, on va en émettre plus, notamment avec le chauffage au bois".

Ce qui change en revanche, c'est l'intégration depuis un an d'un nouveau polluant dans l'analyse des relevés : "Ce sont les particules fines PM 2,5". Des particules dont le diamètre est de 2.5 micron, émises principalement lors des phénomènes de combustion et qui peuvent à plus ou moins long terme être nuisibles pour la santé en favorisant les maladies cardiovasculaires et respiratoires voire des cancers du poumon. Une nouvelle échelle de la qualité de l'air a donc été mise en place avec des seuils qui correspondent aux standards européens, plus sévères mais plus en phase avec la réalité sanitaire.

Résultat : Il y a un an avant la mise en place de ce nouvel indice, la qualité de l'air au Mans était jugée bonne 84 % des jours de l'année. Aujourd'hui, la qualité de l'air au Mans est jugée moyenne 78% du temps. Un changement de paradigme radical mais nécessaire pour Marion Guiter car l'ancienne méthode datait de 1994. " Nous étions en un petit peu en décalage avec les connaissances qu'on avait sur les effets de la pollution sur la santé. C'est à dire qu'on disait il y a 40 000 décès anticipés par an en France à cause de la pollution de l'air. Mais on avait un ancien indice qui disait qu'il y avait plus de 80 pour cent des jours de l'année avec un bon indice de qualité de l'air. Donc ce n'était plus adapté". L'air de la Sarthe et des Pays de la Loire ne s'est pas dégradé d'un coup donc !

Vous pouvez consulter la qualité de l'air chez vous

Autre nouveauté, ces relevés de l'air sont désormais accessibles pour tout le département de la Sarthe. Car contrairement à certaines idées reçues, l'air peut être aussi pollué dans les campagnes. "En Pays de la Loire en général, quand on a des épisodes de pollution ou de dégradation de la qualité de l'air, c'est vraiment des phénomènes de grande ampleur géographique. Donc, qu'on soit en ville ou qu'on soit à la campagne, on est concerné" explique Marion Guiter. Il y a aussi une saisonnalité. "En hiver, les épisodes de pollution aux particules fines vont être liés plutôt au chauffage, au bois ou aux voitures. Et au printemps, ça va plutôt être lié aux activités agricoles, notamment d'épandage. Donc, qu'on peut retrouver éventuellement un peu plus en zone rurale".

Autre problématique, les pesticides. "Des produits phytosanitaires qu'on retrouve dans l'air, mais qui, aujourd'hui en France, ne sont pas réglementés dans l'air. Alors on les mesure, ces pesticides, on les suit, on voit comment ça évolue dans le temps et sans doute qu'à moyen terme, on aura une réglementation sur ce sujet un peu plus importante".

Adapter son activité et son mode de vie en fonction des relevés

Cette nouvelle échelle propose quatre niveaux de qualité de l'air : bon, moyen, dégradé et mauvais. Cela permet, en un coup d'oeil, de prendre des dispositions pour être moins exposé. " Si on est par exemple une personne sensible, asthmatique ou si on s'occupe de jeunes enfants ou de personnes âgées. On va être plus vigilants ces jours là. Peut être choisir d'aller faire un footing demain plutôt qu'aujourd'hui pour pas m'exposer encore plus à la pollution en faisant du sport". Avec des conseils de bon sens comme éviter les heures de pointe en ville, là où il y a le plus de véhicules. Choisir des itinéraires moins empruntés par les voitures.

"Et puis, si on est en zone plus rurale, dans une période comme aujourd'hui où la qualité de l'air est un peu dégradée, je vais plutôt sortir dans la journée et pas très tôt le matin ou très tard quand il fait le plus froid parce qu'à ce moment là, on peut avoir une sorte de couvercle qui se forme et qui concentre encore les polluants".

Réécoutez l'interview de Marion Guiter chargée de communication à Air Pays de la Loire, invitée du 6-9 de France Bleu Maine