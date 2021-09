Pollution : la route des Crêtes défigurée par le plastique à la fin de l'été

C'est l'heure du grand ménage dans le Parc national des Calanques. Cet été, des milliers de touristes se sont précipités pour la beauté des paysages, laissant derrière eux des déchets dans cette zone protégée. Le point névralgique, la route des Crêtes entre Cassis et La Ciotat.

"C'est dégoûtant !" pour le dire poliment. Sur la route des Crêtes, entre Cassis et La Ciotat, les touristes sont partis, les déchets sont restés :"Des tee-shirts, des chaussettes, des mégots, des pizzas, du verre, c'est impardonnable" soupire Catherine. Elle fait partie de la dizaine de bénévoles qui balayent la zone, particulièrement polluée par les plastiques car située à côté d'un parking.

Un bénévole a ramassé une grenade et les policiers sont intervenus, mettant fin à l'opération de nettoyage plus tôt que prévu. © Radio France - Paul Tilliez

Sacs poubelles, gants et pince, c'est un travail de fourmi pour nettoyer cette zone protégée. Une grenade a même été retrouvée par un des bénévoles, nécessitant l'intervention des démineurs.

Mettre de plus grosses amendes, attaquer le problème à la racine en intervenant directement auprès des plus jeunes dans les écoles pour les sensibiliser, en tout cas, il faut réagir selon Marion qui travaille au Parc national des Calanques : "Le problème c'est qu'il y a beaucoup de vent sur la route des Crêtes, tous les déchets vont forcément se retrouver à l'eau. Ces déchets plastiques se décomposent en petites particules, sont mangés par les petits poissons et terminent dans nos assiettes."

Le Congrès mondial de la nature, qui débute ce vendredi à Marseille au Parc Chanot, sera inauguré par Emmanuel Macron. Il doit durer jusqu'au 10 septembre. Le sujet des déchets sera sur la table, au même titre que la protection des espèces animales ou la gestion de la mer.