Pollution : la Sambre prend une mystérieuse couleur orange, des analyses en cours

La Sambre a pris une étrange teinte orangée, ce lundi, à Maubeuge et dans les environs. Les pompiers sont intervenus, et n'ont pas constaté de mortalité de poissons. Des analyses sont en cours pour connaître l'origine de cette pollution.

Selon les pompiers, appelés sur les lieux vers 10h30, la pollution s'étend sur quatre kilomètres, deux kilomètres en amont, et deux en aval de la Sambre. Ce lundi après-midi, le dispositif des pompiers est levé, car "aucune mortalité" n'a été constatée sur les poissons.

Coulée de boue ?

L'Office français de la biodiversité (OFB) a envoyé une équipe sur place pour effectuer des prélèvements, et rechercher les causes de la pollution. L'une des hypothèses est celle d'une coulée de boue, qui ne serait pas dangereuse pour l'environnement. "Mais on ne se contente pas de cela", affirme une source sur place, "on recherche l'origine exacte, pour savoir s'il y a ou non un impact environnemental".