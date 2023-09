Pollution : la vitesse sur les routes limitée dans les Landes

Dans les Landes, la vitesse maximale autorisée passe à 110 km/h sur les autoroutes, 90 km/h sur les portions de voies rapides limitées normalement à 110 km/h et 70 km/h sur les routes habituellement limitées à 80 km/h. C'est la préfète des Landes qui vient de publier cet arrêté après avoir constaté un épisode de pollution.

Un air chaud venu du Sahara et chargée de poussières

Cet air chaud qui arrive d'Afrique du Nord est gorgé de poussières désertiques, de sable du Sahara. Les Landes passent donc en procédure d'alerte et la principale mesure est la limitation des vitesses autorisées sur les routes.

Les automobilistes sont informés par l'intermédiaire des panneaux à message variable et les forces de l'ordre vont effectuer des contrôles de vitesse pour faire respecter la mesure.

Ces particules fines apportées par ce vent du Sud peuvent entraîner des difficultés respiratoires. La préfète demande aux personnes vulnérables et sensibles de limiter autant que possible les déplacements, limiter la pratique sportive et en cas de symptômes, il vaut mieux prendre conseil auprès d'un pharmacien ou d'un médecin.

Il reste difficile de prévoir la durée de cet épisode. Il faut attendre la pluie ou bien un changement de direction des vents.