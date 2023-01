Pollution : le ministre de la Transition écologique soutient les plaintes de Pornic et des Sables d'Olonne

Le ministre de la Transition écologique songe à se joindre à la plainte contre X déposée par les villes de Pornic et des Sables-d'Olonne, après l'arrivée de granulés de plastique sur les côtes de Loire-Atlantique et de Vendée. Interrogé au Sénat, par Joël Guerriau, le sénateur de Loire-Atlantique, Christophe Béchu a annoncé : "Nous soutenons les maires qui portent plainte contre X et j'expertise la possibilité que le ministère puisse se joindre à cette plainte". Le ministre de la Transition écologique a également annoncé que le France allait "pousser" sur ce sujet lors la prochaine session de négociations du traité international d'élimination des plastiques.

Du Finistère à la Vendée

Le maire de Pornic, Jean-Michel Brard, avec les experts du Cedre, sur la plage de la Noëveillard © Radio France - Bertrand Pidance

Les premières billes de plastique ont été découvertes à la mi-novembre sur des plages du Finistère, avant d'atteindre Les Sables d'Olonne, puis Pornic, La Bernerie-en-Retz et Batz-sur-Mer, au mois de janvier. Une équipe du CEDRE (Centre de documentation, de recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux) a mené, cette semaine en Loire-Atlantique, une reconnaissance sur l'ensemble des sites concernés avec des agents de la DDTM 44 (Direction Départementale des Territoires et de la Mer). Des granulés étaient encore présents en faible quantité, enfouis dans le sable ou pris dans la laisse de mer, notamment à La Bernerie-en-Retz.

Impossible de connaitre la provenance

Des granulés de plastique retrouvés sur les plages de Pornic et Batz-sur-mer. © Radio France - Bertrand Pidance

D'après le CEDRE, il est impossible de connaitre la provenance de cette pollution. Ces GPI, granulés de plastique industriel, n'ont pas de traceur. Il peut s'agir de granulés neufs ou issus de plastiques recyclés. Ils peuvent être ingérés accidentellement par des oiseaux ou des poissons s'ils se retrouvent dans leur nourriture. En 2021, au Sri Lanka, on en avait retrouvé dans les branchies de poissons. Mais la pollution était d'une toute autre ampleur. Il y avait une couche de granulés de deux mètres d'épaisseur sur la côte.