Pollution : les particules ultrafines mesurées pour la première fois en Ile-de-France

Elles ne font même pas la taille d'un virus mais sont potentiellement aussi redoutables. Les particules ultrafines (PUF, inférieures à 100 nanomètres) font pour la première fois l'objet d'une étude d'Airparif. Et selon les premiers résultats publiés ce mardi par l'association en charge de la surveillance de la qualité de l'air en Ile-de-France, elles sont issues principalement du trafic routier et les Franciliens qui vivent en ville y sont beaucoup plus exposés que ceux qui sont à la campagne.

Ces particules ultrafines sont beaucoup plus petites que les PM10 et PM 2,5 mesurées actuellement pour évaluer la qualité de l'air. Mais elles ne sont pour l'heure pas réglementées même si elles sont soupçonnées d'être néfastes pour la santé. Elles pénètrent en effet plus profondément dans le système respiratoire et peuvent passer dans le sang. Airparif a donc voulu déterminer leur origine en lançant une étude de quatre ans.

La première campagne de mesures a été réalisée de décembre 20200 à février 2021 dans quatre lieux en Ile-de-France : le quartier des Halles à Paris, Gennevilliers (Hauts-de-Seine), Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) et à Bois-Herpin (Essonne). Il s'agissait d'observer la pollution de fond "sur des sites éloignés de grands axes routiers ou de sources de pollution", précise Airparif. Et les résultats montrent des situations très variées selon les zones, beaucoup plus que pour les PM10.

L'air trois fois plus pollué en ville qu'à la campagne

C'est en zone rurale, à Bois-Herpin, que les niveaux de concentration sont les plus bas. En revanche on respire beaucoup moins bien en ville. "Les sites de Tremblay et Gennevilliers enregistrent ainsi une concentration en nombre de PUF plus de trois fois supérieure à celle du site rural sud", relève l'étude. Le niveau de pollution est toutefois moins important dans Paris que dans ces deux villes. Un résultat qui s'explique par la présence de chauffage au bois, plus importante dans les zones résidentielles que dans la capitale.

Les concentrations sont d'ailleurs plus fortes lors des périodes les plus froides, illustrant l'importance du chauffage. Une analyse chimique des particules a également mis en évidence "une forte corrélation" avec le trafic routier en semaine et une plus forte présence de particules issues de la combustion du bois le week-end. Les particules ultrafines émises par le trafic routier ont tout de même été mesurées dans l'air même à bonne distance du trafic routier. « En agglomération, bien que les points de mesures soient éloignés du trafic, la contribution du trafic routier à la pollution de particules ultrafines est prépondérante », relève Airparif

Les résultats de la deuxième campagne de mesures, réalisée pendant l'été 2021 à proximité du trafic routier sont attendus mi-2022. Les autres campagnes doivent se poursuivre jusqu'en 2024 et permettront notamment d'identifier où implanter dans la région des sites de surveillance permanente des PUF.