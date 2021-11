Pollution : les riverains du port de Bayonne inquiets de la présence de plomb

Y-a-t-il une pollution au plomb dangereuse pour la santé autour du port de Bayonne ? C'est l'inquiétude de certains riverains, après la publication d'un document sous forme de questions-réponses de l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine sur le site de la CPAM fin novembre. Un document retiré depuis.

Du plomb qui "dépasse les valeurs de référence" par endroits

Le document, à destination des professionnels de santé, fait suite à une étude lancée de 2012 jusqu'en 2019 sur l'état des sols dans l'estuaire de l'Adour, initiée par le Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions et risques Industriels (SPPPI). Deux secteurs sont intégrés dans l'étude, à savoir des zones proches du port à Tarnos, Boucau mais aussi Anglet. Le document évoque "les conclusions de la dernière phase de cette étude" qui ont révélé "la présence de plusieurs métaux dans les sols et les végétaux auto-produits" avec une pollution "plutôt historique liée à l'activité humaine", comme l'utilisation de mâchefer pour des remblais.

Parmi eux, de l'arsenic, du manganèse mais aussi du plomb. Pour ce dernier "certains prélèvements des sols extérieurs dépassent les valeurs de référence". Il est ajouté "ceux-ci nécessitent de mettre en place des mesures de vigilance". Le document évoque "des mesures de concentration très hétérogènes" et un risque pour la santé des riverains "limité".

"On a peur" répond une riveraine

"Dans le quartier il y a des potagers qui sont là depuis des dizaines d'années, sans vouloir être dans la sinistrose, on a peur, témoigne Anne François, membre du collectif de riverains Respir! Est-ce que mes tomates, carottes, radis et persil, même rincés sont-ils propres à la consommation ? On sait pas." Le collectif, créé cette année, s'inquiète comme d'autres associations de l'activité des industriels installés au port de Bayonne, mais lutte aussi contre les nuisances sonores et olfactives.

"Ces études elles ont été faites, alors qu'est-ce qu'il en est ? s'inquiète de son côté Jean Cousseau, du collectif. Plein de riverains sont très inquiets. On demande vite des résultats, des réunions, mais qu'on en parle pour qu'on se dise si à échéance six mois ou un an certaines entreprises doivent faire des choses."

Des recommandations sanitaires qui inquiètent

Cependant, ce sont aussi les recommandations sanitaires pour les riverains qui inquiètent les concernés. L'ARS préconise notamment de se laver les mains fréquemment "surtout avant les repas", de "surveiller les enfants pour éviter qu'ils ne portent à la bouche de la terre ou de la poussière" ou encore "ne pas consommer exclusivement de légumes issus des potagers".

De son côté l'association des amis du littoral Anglet (ADALA) préfère rester plus prudente et attendre les résultats définitifs de l'étude avant de prendre position. "Attendre deux ans pour diffuser les résultats c'est quand même assez aberrant, reconnaît tout de même Bernard Dulau, vice-président. On nous a dit que la communication au public devrait avoir d'ici un mois, on verra ce qu'il y a dedans."

