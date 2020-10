Un exercice de dépollution grandeur nature sur une plage du Finistère

C'est un scénario catastrophe que plus personne ne veut (re)vivre : des boulettes d'hydrocarbures arrivées par milliers, sur une plage du littoral breton. Heureusement, point de pétrole ce jeudi matin mais des copeaux de bois, que des agents de l'Etat et des collectivités locales se chargent de ramasser et transporter. Une mise en situation pour préparer tous les acteurs à une pollution maritime majeure.

On sait que ça arrivera

"Potentiellement, on sait que ça arrivera, estime Jean-Paul Vermot, le président de Morlaix Communauté. Pour être prêt le jour J, il faut nécessairement s'entraîner pour être performant."

ECOUTEZ Nathalie Bernard, la maire de Plougasnou Copier

Depuis 2009, dans le cadre du dispositif POLMAR (Pollutions Maritimes), chaque département littoral est tenu d'effectuer un exercice tous les trois ans, pour évaluer la gestion de crise, former et entraîner les personnels, ou encore tester les matériels. Après plusieurs déploiements de barrages anti-pollution (comme en 2017 sur l'Odet à Pont-l'Abbé), les services de l'État dans le Finistère ont décidé d'organiser un exercice de plus grande ampleur puisque le nettoyage d'une plage nécessite une multitude de techniques et d'outils.

Les dizaines d'intervenants ont pu tester les différentes techniques de dépollution. © Radio France - Nicolas Olivier

"Il faut s'adapter en permanence" car les contraintes sont nombreuses avec l'enrochement, les galets, le sable sec ou humide... Parmi les experts chargés d'expliquer les procédures, Loeïz Dagorn, ingénieur au Centre de documentation, de recherche et d'expérimentation (CEDRE). "On passe par plusieurs ateliers, en expliquant les différentes phases de nettoyage. Il y a d'abord le nettoyage grossier, avec de la basse pression et du ramassage manuel, et dans un second temps il y a le nettoyage fin avec de la haute pression."

Vigipol, le Syndicat mixte de protection du littoral breton, a l'habitude d'accompagner les collectivités face au risque de pollution maritime. Pour sa directrice Sophie Bahé : "on n'est jamais totalement prêts, mais en tout cas le Finistère est un département vraiment concerné et mobilisé."

Une cellule de crise en Préfecture

Organisé sur trois jours, POLMAR-Terre 2020 a mobilisé au total une centaine de personnes, en comptant la cellule de crise installée à la préfecture à Quimper. Ce volet dit "d'état-major" a permis, parallèlement aux opérations sur le terrain, de tester les chaînes de commandement. L'exercice a coûté 10.000 euros, intégralement pris en charge par l'État.