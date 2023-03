Pollution : nouvelle alerte aux particules fines sur une partie du Loiret

Du soleil, un ciel dégagé et des chauffages qui tournent à fond : tous les ingrédients sont de nouveau réunis pour créer un nouvel épisode de pollution aux particules fines sur le Loiret. Tout l'ouest du département est concerné ce jeudi et demain, vendredi, seuls le nord et l'est seront épargnés.

Ciel dégagé au dessus de la Cathédrale d'Orléans © Radio France - François Guéroult La qualité de l'air est de nouveau "mauvaise" ce jeudi sur une partie du Loiret dont la métropole d'Orléans. Lig'Air, l'organisme chargé de la surveillance de la qualité de l'air sur la Région Centre-Val de Loire, a relevé une forte concentration aux particules fines. Elles proviennent essentiellement de la combustion du bois de chauffage, du transport routier et des activités industrielles. Leur accumulation s'aggrave lorsque le ciel est bien dégagé et sans vent comme c'est le cas en ce moment. La carte de la qualité de l'air pour ce jeudi - @Lig'Air Ce jeudi, c'est surtout l'ouest du département qui est concerné ( ainsi que Loir-et-Cher, l'Indre-et-Loire et l'Eure-et-Loir). Demain, vendredi, cet épisode de pollution touchera également le sud du département. La région de Pithiviers et l'Est du Loiret seront eux épargnés. Un épisode qui va durer deux jours La qualité de l'air toujours mauvaise vendredi sur une grande partie du Loiret - @Lig'Air Il y a deux semaines, le Loiret avait déjà été confronté à un épisode de pollution aux particules fines, à un niveau plus élévé encore. La Préfecture avait d'ailleurs décidé des mesures de limitation de la vitesse sur les autoroutes et 2 fois 2 voies.