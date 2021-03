Pollution numérique : "Un mail envoyé, c'est 20 grammes de CO2 consommés"

Personne n'en parle, mais l'une des principales sources d'émission de gaz à effet de serre aujourd'hui dans le monde, ce sont nos données, stockées inutilement sur nos appareils. On en parle avec le patron d'une société côte-d'orienne qui développe des applications et des sites éco-responsables.

Chaque mail envoyé, reçu ou stocké, est une pollution pour la planète. Adopter des pratiques plus responsables sur le plan environnemental, ça concerne donc aussi nos habitudes en ligne.

La pollution numérique, pire que la pollution liée au trafic aérien

Bertrand Laboureau, le patron de Logomotion, société basée à Messigny-et-Vantoux, nous explique pourquoi :

"Tout simplement parce qu'un mail utilise le réseau internet, les data centers (les serveurs). Lorsque vous en recevez un, c'est pareil, lorsque vous faites une requête sur Google ou Yahoo, c'est la même chose. Cela utilise de l'énergie, donc de l'eau, et cela émet des gaz à effet de serre. Juste pour situer le problème, le numérique dans le monde, c'est une fois à deux fois et demi la consommation d'énergie du transport aérien. Et la projection 2025, c'est 12% de la pollution mondiale."

Solution : un bon ménage dans nos boîtes, régulièrement, comme on le fait chez soi. C'est sain, et c'est efficace. Quant aux mails que l'on reçoit sans les avoir sollicités, il faut prendre le temps de se désinscrire à chaque fois. Quant aux moteurs de recherche, certains comme Qwant, Ecosia ou Lilo, bien que moins performants que les deux géants du secteur, proposent de compenser nos recherches.

Dans le détail, chaque message pèse de tout son poids dans la balance écologique : "un mail envoyé, c'est vingt grammes de CO2, un mail stocké, c'est dix grammes. Une requête sur internet, c'est cinq grammes. A mon niveau, j'envoie trente mails par jours, c'est l'équivalent de 1.500 kilomètres de voiture sur l'année."

Le clip de la chanson Gangnam style : l'équivalent d'une petite centrale nucléaire

Parmi les comportements de consommation les plus polluants, l'utilisation de données dans les trains : "quand je regarde une vidéo en streaming dans le TGV, ça utilise des antennes 4G tous les kilomètres, et ça consomme 25 fois plus que l'ADSL chez vous. Dans le train, il vaut mieux télécharger son film avant, et aussi ne pas stocker ses photos dans le cloud. Le cloud, c'est le réseau, ce sont les data centers.

A en croire Bertrand Laboureau, avec la 4G et la 5G sur nos smartphones et nos tablettes, "on tend à faire croire aux gens que c'est instantané, que la vidéo n'a pas de poids. C'est exactement le contraire."

Autre exemple très parlant : le clip de la chanson Gangnam Style, du Coréen Psy, sortie en 2012, et visionnée plus de quatre milliards de fois, "l'équivalent d'une petite centrale nucléaire." Même principe pour la musique en streaming, même si l'impact est beaucoup moins fort sans images.

A son petit niveau, La société Logomotion développe donc pour les entreprises et les particuliers des solutions plus écologiques sur le web, cela passe par une réflexion en amont sur l'architecture des sites internet et des applications explique Bertrand Laboureau : "on enlève le gras numérique. On fait la chasse aux animations qui ne servent à rien, on va faire attention lorsqu'il y a de la vidéo à prévoir plusieurs formats, on peut faire le choix de regarder de la vidéo en basse définition. Et puis en codage, il y a différentes pratiques qui sont plus efficientes. On cherche à faire bien avec peu. Ce sont des sites qui marchent mieux, avec une navigation plus facile et plus fluide."