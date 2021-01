Pollution ou grippe aviaire ? Des dizaines d'oiseaux morts sur la côte ouest de la Manche, au sud de Granville

Qu'est ce qui est l'origine de la mort de dizaines d'oiseaux sur la cote ouest de la Manche, au sud de Granville ? Pollution ou grippe aviaire ? Au moins 70 cadavres d'oiseaux retrouvés entre Saint-Pair-sur-mer et Carolles les 17 et 18 janvier 2021 et le bilan pourrait être plus lourd.