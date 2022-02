Pollution plastique en Méditerranée: le cri d'alarme des scientifiques

La Méditerranée est devenue la mer la plus polluée au monde par les micro-plastiques. Une situation dramatique qui sera l'un des sujets du One ocean summit, premier grand sommet international consacré aux mers et océans qui s'ouvre ce mercredi à Brest en présence de 400 experts scientifiques.

C'est le premier somment internationale dédié au monde marin : le One Ocean Summit va rassembler pendant trois jours à Brest 400 experts et une vingtaine de chefs d'Etat. Parmi les problématiques majeures abordées, la pollution plastique, qui atteint un niveau dramatique en Méditerranée.

La scientifique catalane Anne-Leila Meistertzheim, fondatrice du bureau d'études Plastic@sea (spécialisé dans la recherche de solutions pour lutter contre le plastique dans les océans) était ce mercredi l'invitée de France Bleu Roussillon : "Notre belle Méditerranée qui est une mer semi-fermée est la plus polluée au monde aujourd'hui. On a toujours l'image de cette bouteille qui part de la montagne qui arrive en mer."

"En fait, on sait qu'entre les flux de plastiques depuis la terre vers la mer, on a ce qu'on appelle le mystère plastique. Une grande partie de ce plastique disparaît et il y a trois hypothèses qui permettent de l'expliquer. Soit il est dans les sédiments, emprisonné dans les fonds marins, soit il est devenu de plus en plus petit jusqu'à la taille nanométrique, et on ne le voit plus du tout. Et du coup, s'il est devenu aussi petit, il peut rentrer aussi dans des organismes vivants qui les ingèrent ! "

Du plastique présent jusque dans le placenta humain

Ce plastique "invisible" présent dans l'eau est donc ingéré par de nombreux poissons que nous consommons ensuite en bout de chaîne: "Effectivement, on retrouve du plastique dans l'estomac des poissons, mais on le retrouve aussi dans des organismes filtreurs, dans des moules, des coquillages... avec des conséquences négatives sur tout le système immunitaire des organismes marins, la multiplication cellulaire, la dégénérescence, par exemple.

"Et aujourd'hui, on retrouve même du plastique dans le placenta humain car il est capable de migrer à l'intérieur de nos tissus, mais on n'a pas encore assez de recul pour savoir exactement ce que cela touche dans notre système".

Une longévité de plusieurs siècles

Le problème c'est que ce plastique est exceptionnellement résistant à la décomposition, rappelle Anne-Leila Meistertzheim: "la nature est capable de dégrader le plastique, mais elle va juste mettre 400 ans. Il existe des bactéries qui sont capables de dégrader des hydrocarbures et peut être potentiellement ces plastiques. Mais on ne peut pas attendre quatre siècles et surtout, il faut couper au plus vite le flux de plastiques qui arrivent de la terre vers la mer, puisqu'on sait que 80% des plastiques marins sont d'origine terrestre. On doit avant toute chose arrêter ce flux. Et demain, on pourra peut-être envisager de nettoyer les océans."

Mais la biologiste marine se veut malgré tout résolument optimiste, elle croit dans les opportunités de ce One Ocean Summit: "J'en attends beaucoup, effectivement, puisqu'il y a des politiques là-bas. Il y a des chercheurs, il y a des acteurs économiques. Ils sont quand même nombreux à permettre de fédérer des nouvelles idées. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bonnes volontés. Il faut juste les regrouper et faire qu'ensemble, ils puissent trouver des actions qui soient désormais positives et qui permettent d'avoir des effets positifs sur la qualité de nos mer et nos océans."