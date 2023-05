Pollution plastique : ouverture des discussions à Paris, "enjeu considérable" dit le ministre de l'Écologie

En moyenne, un habitant sur la planète, c'est 60 kilos de plastique par an et par personne. Les Européens sont à 150, les Américains près des 300.

Comment réduire considérablement la pollution plastique à travers le monde ? "Si on ne fait rien, en 2060, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans", a alerté ce samedi sur franceinfo Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Cette déclaration est faite alors que Christophe Béchu et la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna reçoivent à Paris ce samedi une quarantaine de représentants d’États du monde entier pour tenter de donner une impulsion politique aux débats.

La deuxième session de négociations s'ouvrira ce lundi à l'Unesco, à Paris, en vue de l'adoption d'un Traité international contre la pollution plastique. 175 nations seront représentées. Il y a un peu plus d'un an à Nairobi, au Kenya, un accord de principe a été trouvé pour mettre fin à la pollution plastique dans le monde avec l'ambition d'élaborer d'ici fin 2024 un traité juridiquement contraignant sous l'égide des Nations unies.

Cinq sessions de négociations sont prévues, celle de Paris n'est que la deuxième. Les cinq jours de discussions prévus à partir de lundi doivent permettre de commencer à dessiner de grandes orientations.

La production de plastique a doublé en 20 ans

L'enjeu est de taille alors que le plastique, dérivé du pétrole, est partout: emballages, fibres de vêtements, matériel de construction, outils médicaux... Sa production annuelle, qui a plus que doublé en 20 ans pour atteindre 460 millions de tonnes, pourrait encore tripler d'ici 2060 si rien n'est fait. Une situation d'autant plus inquiétante que moins de 10% des détritus plastiques sont recyclés.

Le plastique pose aussi problème pour son rôle dans le réchauffement climatique. Il représentait 1,8 milliard de tonnes de gaz à effet de serre en 2019, 3,4% des émissions mondiales, chiffre qui pourrait plus que doubler d'ici 2060 selon l'OCDE.

L'Inde et les États-Unis les moins volontaires à trouver un accord

Les pays les plus ambitieux (54 pays conduits par le Rwanda et la Norvège, notamment Union européenne, Canada, Mexique, Australie et, depuis vendredi, le Japon) souhaitent désormais une "réduction de l'usage et de la production de plastique". Mais d'autres nations, du côté de l'Asie (Inde notamment) ou des États-Unis, pourraient se montrer plus timorées et insister sur la nécessité de recycler et de lutter contre les déchets abandonnés.

"L'enjeu est d'essayer de convaincre des pays comme la Chine, les États-Unis, globalement les pays qui produisent du plastique, explique Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. En moyenne, un habitant sur la planète c'est 60 kilos de plastique par an et par personne. Les Européens sont à 150 kilos, les Américains près des 300 kilos. L'enjeu c'est de se mettre d'accord sur un calendrier", pour 2040 espère Christophe Béchu.