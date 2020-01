Pollution : pour l'asso nord-iséroise l'Apie, "l'Etat fait semblant d'agir"

Pour l'association de défense de l'environnement, les mesures prises en fin de semaine dernière pour lutter contre la pollution ne suffisent pas. Il faut, selon elle, des contrôles et une communication bien plus efficace.

Bourgoin-Jallieu, France

Alors que l'on vient de vivre un épisode de pollution avec une vigilance rouge et des mesures de restrictions inédites (avec bien plus de véhicules interdits de rouler dans certains communes iséroises), l'association Apie en Nord-Isère parle d'un _"Etat qui fait semblant d'agir". _En Nord-Isère, les mesures ont été levées dimanche en début d'après-midi. Le bassin grenoblois a suivi ce lundi début d'après-midi.

L'Apie veut des contrôles

Christopher Thornton, membre de l'association porte de l'Isère environnement, s'est rendu avec un autre bénévole samedi matin sur le parking d'un centre commercial de Bourgoin-Jallieu pour un comptage. Sur près de 600 véhicules, plus des deux-tiers n'étaient pas en règle. "Soit car pas de vignette ou car elles avaient une vignette 3,4 ou 5 (...) Si on fait une règle, soit on l'a fait respecter, soit on la fait pas. Sinon, ça décrédibilise la lutte contre la pollution notamment", explique-t-il. Pour lui, c'est tout simplement "de l'affichage." L'Apie, qui dit ne pas avoir vu de contrôle, compte demander aux services préfectoraux un bilan des actions menées lors de cette vigilance rouge. Sollicitée sur le sujet, la préfecture n'a pas fourni de réponse en ce lundi fin d'après-midi.

Pour l'Apie, il faut aussi améliorer l'information "car rares sont les gens à aller tous les matins sur le site de la préfecture. Et le site n'est pas toujours à jour" L'Apie souhaite proposer la création d'un système d'alerte par SMS "comme ça existe pour les alertes inondations". L'idée est que quand on achète sa vignette, on s'inscrit à ce système. Ainsi quand des mesures sont prises, on sait si on peut rouler ou non en fonction de son véhicule, de sa commune.

Et des mesures de fond, sur le long terme

Pour l'APIE, la lutte contre la pollution doit passer par une amélioration des transports en commun (ferroviaire, bus) mais aussi du système de covoiturage : le réseau Lane en Nord-Isère ne fonctionne pas le week-end et en cœur de journée par exemple. L'association dit toujours se battre pour qu'à terme la portion de l'A43 qui traverse Bourgoin-Jallieu passe de 130 à 110 km/h.