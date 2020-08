Pollution sur les rives du Var : opération grand nettoyage !

Ils ont rempli cinq sacs-poubelle de cinquante litres en seulement cinquante mètres. Les écologistes du mouvement Plastic Hunt, accompagnés du champion de rugby Maxime Mermoz ont transpiré en plein soleil sur les rives du Var pour cette opération "clean up". Elle avait lieu simultanément dans 70 pays. Au total, 185 équipes s'activaient pour dépolluer la nature à travers le monde.

Thomas Barraud, cofondateur de Plastic Hunt et Sofia Bonicalza, à l'origine du mouvement © Radio France

"J'ai eu l'idée au mois de mai, parce que l'année dernière, j'ai fait un nettoyage de plage en Sardaigne", explique Sofia Bonicalza, championne d'Italie d'athlétisme en 200 m et fondatrice du mouvement. "Il y avait beaucoup de gens, on a créé cette façon de faire en équipe avec des challenges et c'était très amusant."

Effectivement, la bonne humeur est de mise. C'est le rugbyman Maxime Mermoz qui fait l'animation : "J'ai trouvé une capote et du viagra... je peux gagner le concours ou pas ? Parce qu'on a un petit concours, c'est à celui qui va trouver le déchet le plus bizarre", rigole le sportif.

Le rugbyman du RC Toulon, Maxime Mermoz, avec ses trophées. © Radio France

On s'amuse mais on ne chôme pas. Thomas Barraud, l'un des cofondateurs du mouvement a fait le calcul : "Là, on a a peu près _plus de 1 000 mégots en même pas deux heures_." Un résultat qui a de quoi alerter sur la pollution des cours d'eau.