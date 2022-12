Pollution : une mauvaise qualité de l'air à Rennes, mais pas de situation d'alerte

La qualité de l'air n'est pas bonne depuis quelques jours à Rennes (Ille-et-Vilaine). Elle a même été mauvaise mercredi 7 et jeudi 8 décembre selon Air Breizh, l'association qui mesure quotidiennement la qualité de l'air dans la région. Ce vendredi, grâce à un temps plus lumineux, elle passe en mode dégradé, un niveau moins élevé avant de redevenir mauvaise samedi à cause d'un temps nuageux.

Situation classique

Une forte concentration de particules fines, PM 2.5, explique cette pollution de l'air, Elles sont émises par le chauffage au bois non performant et le trafic automobile. Avec un froid hivernal, l'absence de vent et beaucoup de brouillard, "Rennes se trouve comme si on avait mis un couvercle sur une cocotte-minute " explique à France Bleu Gaël Lefeuvre, le directeur d'Air Breizh. C'est en fait une situation classique en hiver et les villes bretonnes plus proches du littoral sont moins exposées. Dans ce contexte, aucun procédure d'alerte de la préfecture n'est envisagée.