Polytesse, la marque de vêtements qui fait du beau avec du bon

Polytesse est une nouvelle marque de vêtements solidaire et Made in France de chez nous.

De la bouteille en plastique au tee-shirt, il n'y a qu'un pas. Il a été franchit par Clément Pelletier, un jeune autodidacte de 28 ans, originaire de Sainte-Marie-la-Blanche près de Beaune avec sa marque de vêtements Polytesse.

" Poly c'est pour le plastique, politesse pour le respect de l'environnement ", explique le jeune fondateur. Avec cette formule, il nous a presque tout dit ou presque de sa marque lancée en février dernier sur le site de campagne de financement Ulule. Polytesse propose " des tee-shirts, des sweats et des chaussettes pour homme et femme aux valeurs éthiques ", résume Clément Pelletier.

Réconcilier la mode avec l'environnement

Après avoir lancé son magasin de sport à 19 ans, Clément Pelletier est devenu commercial. C'est un burn out et une participation un peu plus tard à l'ironman de Nice en 2019, que le jeune homme a décidé de se lancer dans ce projet " plus proche de ses valeurs écolos ".

Un vêtement qui nettoie la planète

Pour les réaliser, le jeune fondateur, tout seul aux manettes de la marque, utilise des bouteilles plastiques et des chutes de tissus qui échappent ainsi à l'enfouissement et à l'incinération. " D'apparences nos vêtements ne se démarquent pas mais ils nettoient la planète. Dans un sweat, on revalorise 25 bouteilles en plastique ", précise le créateur.

" Je veux en finir avec le fast fashion, c'est irresponsable lorsqu'on sait que l'industrie textile est la deuxième industrie la plus polluante au monde ", ajoute Clément Pelletier. Dans ces vêtements, vous ne trouverez donc pas de pétrole par exemple.

Du Made in France ou rien !

Avec cela, la marque est 100 % du Made in France. L'homme conçoit ces produits chez lui. " Les fils sont tricotés dans les Hauts de France. Je travaille aussi avec des prestataires de la Loire ".

Une marque qui est également solidaire puisque que 80 % de travailleurs sont en situation de handicap. " Les produits ne seront pas envoyés au Japon par exemple, ils ne dépasseront pas les pays limitrophes à la France ", précise encore Clément Pelletier toujours porté par la fibre écologique.

Polytesse défend l'idée de vêtements éthiques, solidaires et chics. - Polytesse

Un succès malgré le confinement

Si l'aventure a commencé en février, elle aurait pu vite être stoppée par la crise sanitaire et le confinement. Résultat : les quelques magasins qui devaient proposés à la vente la marque Polytesse ont annulé.

Mais les pré commandes sur Ulule ont elles fonctionné. " On a atteint notre objectif de 100 pré ventes en à peine 48 heures. Peut-être que les gens étaient plus connectés sur leur ordinateur pendant le confinement. Mais je pense aussi que les mentalités évoluent. Les gens veulent acheter du plus propre. Je pense que l'on est dans l'air du temps. On arrive vers une tendance de consommation raisonnée et responsable ", analyse Clément Pelletier, le gérant de Polytesse.

Pour ceux qui ont commandé chez Polytesse, il faudra attendre la mi juillet. " On ne produit que ce qui a été précommandé pour éviter la surproduction ".

Ecolo jusqu'à l'étiquette

" L'étiquette est le premier déchet lorsqu'on achète un vêtement car on a tendance à l'arracher ". Alors Clément Pelletier a poussé le vice. Il a donc créé pour chacun de ses vêtements, une étiquette fait de papier recyclé et ensemencée de graines de fleurs et d'herbes aromatiques.