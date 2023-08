Pompage à l'énergie solaire : bilan positif pour les eaux de la Veaune

C'était une première en France : alimenter une station de pompage des eaux à l'aide d'énergie solaire, en l'occurrence quatre "suiveurs" photovoltaïques fixés sur un bras motorisé de sept mètres de hauteur, à Chavannes, dans la Drôme des collines. "Suiveurs", parce qu'ils bougent toutes les trois minutes, s'adaptant à la course du soleil. Un an après, le syndicat des eaux de la Veaune, tire un bilan très positif.

"On nous annonçait que 53% de l'énergie nécessaire au pompage serait fournie par le solaire, on va finalement dépasser les 60%", sourit le directeur, Pierre Savinel. "Vu l'augmentation des prix de l'électricité, on pourra rentabiliser en sept ans, peut être six, l'investissement de 250.000 €, plus tôt que les neuf ans prévus au départ. Tout le monde est content", ajoute Christian Colombet, président des Eaux de la Veaune.

Les quatre trackers font 117 mètres carrés chacun © Radio France - Alexandre Berthaud

Des voitures à énergie solaire ?

Évidemment, il reste des choses à améliorer, notamment la gestion du tempo du soleil. "On est passé d'un modèle où on remplissait les réservoirs la nuit quand l'électricité était pas chère, pour que les réservoirs soient pleins à la fin des heures creuses. Là il faut qu'on remplisse au mieux pendant qu'il fait beau", décrit Pierre Savinel. Pour le moment, il est impossible d'envisager un pompage à 100% solaire, car l'énergie produite par les panneau ne peut pas être stockée, et qu'il faut maintenir les réservoirs à un niveau minimal pendant la nuit, "pour les pompiers, et pour éviter l'eau stagnante", dit Christian Colombet.

Le système fonctionne très bien, et il est montré en exemple. "On a reçu la visite de gérants de stations d'épuration, de certaines collectivités, d'autres syndicats d'eau aussi", énumère le président des Eaux de la Veaune. "Avec l'électricité à prix constant, on se dit qu'à terme on va pouvoir remplacer notre parc auto avec des voitures électriques, et les charger grâce aux panneaux solaires", anticipe Pierre Savinel. Pour le moment, les Eaux de la Veaune envisagent déjà l'installation de deux nouveaux trackers photovoltaïques, chacun pour alimenter un des autres pompages du syndicat.

En bleu, l'énergie consommée via le réseau, en vert, l'énergie électrique, en jaune, le surplus produit par les éoliennes. © Radio France - Alexandre Berthaud