Pompiers, hélicoptères et moyens azuréens, tous prêts pour la saison estivale de lutte contre les incendies

Le traditionnel rendez-vous pour le lancement de la campagne estivale de prévention et de lutte contre les feux de forêts a, cette année, été donné au dessus de Tourrettes-sur-Loup. Dans un décors de montagne surplombant la mer et très sensible aux incendies, l'ensemble des services du SDIS et de Force 06 (les forestiers du département) ont donné le top départ.

Cette année, forcément, la sécheresse inquiète. Pourtant, les professionnels l'assurent : tout est prêt. "Nous avons pris une centaine de saisonniers en plus pour faire face au surplus de travail qu'on peut avoir en période estivale, explique le commandant Xavier Wick. Et côté feu de forêts, nous sommes déjà bien en place. Les protocoles, les gestes sont assimilés. Nous surveillons la végétation et nous nous tenons prêts."

Pour ce faire, le SDIS (services d'incendie et de secours) peut compter sur des hélicoptères bombardiers d'eau. Trois qui ne sont pas encore à demeure dans le département mais mobilisables depuis le Var si besoin. "Ils arriveront sur la base de Valbonne à la mi-juillet, précise le Contrôleur Général René Dies. Ils resteront jusqu'à la mi-septembre. Mais s'il y a besoin, notre contrat nous permet de les mobiliser. Ce qu'on a déjà fait en mars, deux fois."

Une location de plus de deux millions d'euros par saison payé par le Département des Alpes-Maritimes et qui est indispensable, reconnaissent l'ensemble des professionnels du secteur. L'ensemble de la campagne, elle, se monte à plus de trois millions d'euros.

Une organisation qui fait école en France

En plus, une nouvelle organisation permet de mieux faire face à tout départ de feu. Une organisation qui est même désormais la norme en France. "Nous sommes heureux qu'elle soit issue de notre territoire, explique le commandant Xavier Wick. Nous avons en fait, depuis deux ans, divisé nos groupe d'intervention feux de forêts en deux. Nous sommes passés de quatre camions à deux camions positionnés dans les massifs. Ainsi, nous sommes mieux répartis et surtout plus mobiles pour intervenir rapidement sur tous les départs d'incendie."

Autres nouveauté, l'utilisation des drones. Elle se généralise et permet une meilleur reconnaissance du terrain, pendant et après un incendie. "C'est devenu très utile et ce n'est vraiment pas un gadget, avoue le capitaine Cédric Laugier. Avec cet outil, nous sommes beaucoup plus fin quand il faut, par exemple le soir, prévoir une surveillance du sinistre. En quelques minutes, le drone peut survoler toute la lisière du feu et nous dire, avec ses caméras thermiques, où laisser des hommes pour palier tout redémarrage de flammes. Avant il fallait tout faire à pied. On a gagné en efficacité."

Des caméras de surveillance avec des IA

Enfin, lutter contre les feux, c'est aussi les détecter en amont. La commune de Tourrettes-sur-Loup, qui accueillait le lancement de campagne, a précisé qu'elle était candidate pour expérimenter un système de caméras équipées d'une IA (intelligence artificielle) qui examinent un paysage et qui sont alors capable de détecter la moindre fumée. La caméras, toute seule, déclenche alors les secours. Deux de ces outils seront installés dans les semaines qui viennent pour surveiller les massifs entourant la commune azuréenne.