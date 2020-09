Pont de Sénoueix : ne construisez pas de barrage de cailloux dans le cours d'eau, demande Creuse Grand Sud

La communauté de communes alerte les visiteurs du Pont de Sénoueix après avoir découvert dans le courant de l'été un imposant barrage de pierres sur le Thaurion. Ces constructions, bâties par des promeneurs, obstruent la circulation de l'eau et peuvent mettre en péril le cours d'eau et sa faune.

"Ne déplacez plus les cailloux !" C'est ce message un peu catégorique, rédigé pour attirer l'attention, que la communauté de communes Creuse Grand Sud a lancé début septembre 2020.

Une démarche pédagogique et non de répression, pour faire appel au bon sens des promeneurs : construire des barrages de cailloux voire de pierres sur un cours d'eau peut compromettre la bonne santé de celui-ci.

Un barrage de plus d'un mètre de haut sur cinq de large

A l'origine de cette communication, une découverte inhabituelle près du Pont de Sénoueix, à Gentioux. Dans le courant de l'été, les services de la communauté de communes Creuse Grand Sud ont constaté avec surprise la construction d'un barrage sur le Thaurion, "haut de plus d'un mètre et sur cinq mètres de large", faits de petites pierres et de cailloux, raconte Louis Cauchy, de la communauté de communes Creuse Grand Sud

"Cela faisait une grosse poche d'eau derrière, détaille le chef du service environnement de l'administration. C'était sûrement plus agréable pour se baigner". Car ce barrage impressionnant était très probablement l'oeuvre de baigneurs ou de promeneurs pas forcément mal intentionnés. "Nous avons tous faits des petits barrages de cailloux quand on était enfants : tant que cela laisse passer l'eau, ça va, explique Louis Cauchy. Mais là, ça n'était pas le cas."

Mise en péril du cours d'eau et de sa faune

Le barrage a été rapidement démonté par les techniciens de la communauté de communes Creuse Grand Sud, mais ce genre de constructions peut rapidement déstabiliser la rivière : "Petit à petit, _des branches se seraient accumulées, des feuillages, de la vase... Toutes ces perturbations provoquent la dégradation du cours d'eau_. Il y a des petits mollusques, des petits insectes qui vivent sous les pierres : plus on les déplace, plus on perturbe le cycle de vie de la faune", conclut Louis Cauchy.

Cet été, la communauté de communes Creuse Grand Sud a découvert un imposant barrage de petites pierres sur le Thaurion. Les techniciens l'ont immédiatement démonté, évitant ainsi des dégâts © Radio France - Jeanne Daucé

De la pédagogie, pas de la répression

Avec cette communication, la communauté de communes Creuse Grand Sud fait donc appel à la responsabilité des promeneurs en toute pédagogie : "Notre but n'est pas de rendre les cours d'eau inaccessibles, bien au contraire, détaille Louis Cauchy. C'est plutôt de pouvoir se dire que pour que le Pont de Sénoueix reste extraordinaire, il faut inviter les gens à être soigneux et précautionneux vis-à-vis de ces milieux déjà fragiles".

Pour expliquer tout cela aux promeneurs, un panneau d'information va être installé dans les prochains jours près du Pont de Sénoueix.