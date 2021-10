Pornic : Les élus du littoral français réunis en congrès

Les élus du littoral français sont réunis à Pornic, ces 7 et 8 octobre pour deux journées d'études et d'échange sur le thème « Agir pour un avenir durable du littoral ». Le rendez-vous est organisé par L'ANEL, l’Association Nationale des Elus du Littoral présidée par Jean-François RAPIN, sénateur du Pas-de-Calais et président de la commission des Affaires européennes. De nombreux élus de la métropole et d’outre-mer, sont présents. Olivier Poivre D’Arvor, ambassadeur pour les Pôles et les Enjeux maritimes, interviendra dès l'ouverture des journées, ce jeudi.

Cinq tables rondes

Plusieurs ateliers sont prévus sur des thèmes comme le tourisme durable, l'érosion du littoral, sa fragilité face a une sur-fréquentation, la gestion de l'eau ou encore les énergies marines renouvelables avec notamment les éoliennes en mer. Deux visites sont prévues aux Chantiers navals de l’Atlantique à Saint-Nazaire et au Hub logistique de GE Energy Renewable à Montoir-de-Bretagne, site d pré-assemblage de composants d'éoliennes.