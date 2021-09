Pornichet : c'est parti pour quatre ans de travaux sur le front de mer

Ce lundi débutent les travaux sur le front de mer de Pornichet. Des travaux qui vont s'étaler, par phases, jusqu'en 2025. L'objectif final est de sécuriser, apaiser et végétaliser cette promenade de deux kilomètres de long, qui longe la plage.

L'idée c'est de développer une meilleure cohabitation entre voitures, vélos et piétons. Le projet est mené à l'échelle municipale, la commune voisine, La Baule, développe aussi son propre aménagement.

"Il y a d'abord la question de la sécurité, il y a eu des accidents mortels avec ces places de stationnement historiquement installées au milieu de la chaussée et que nous allons supprimer" rappelle le maire Jean-Claude Pelleteur qui met aussi en avant l'évolution des mentalités : "On veut désormais se promener à pied, on veut faire de vélo de la trottinette dans des espaces sécurisés".

pas question de bannir les voitures du bord de mer

L'organisation de l'espace va être repensée, mais pas question de bannir les voitures. Le nombre total de places de stationnement ne sera pas réduit. "Il faut que les gens comprennent l'intérêt de venir à la plage en vélo ou à pieds mais il y a aussi l'activité économique à prendre en compte" explique le maire qui compare avec le remblai des Sables-d'Olonne en Vendée où il n'y a plus de stationnement possible. "Aux Sables, ils ont ouvert de nombreux parkings en retrait de la mer, mais nous on n'avait pas les terrains, ce n'était pas possible".

Pour autant, la vitesse restera réduite à 30km/h, le revêtement choisi permettra de réduire les nuisances sonores. La partie "voitures" sera installée coté immeuble, le coté mer sera réservé aux vélos et aux piétons.

Le maire de Pornichet, Jean-Claude Pelleteur © Radio France - Nicolas Crozel

Les travaux sont plutôt bien attendus par les riverains, qui se préparent aux nuisances le temps du chantier. "C'est un mal pour un bien" explique Siegfried, le patron du restaurant "Plein sud" installé sur la plage. Il sait qu'il va vivre quelques semaines difficiles pour la fin de sa saison jusqu'à fin octobre. Il espère un beau remblai pour sa réouverture au printemps puisque à ce moment-là, le secteur où il est installé sera terminé.

Depuis leurs appartements respectifs, face à la mer, Anne-Marie et Brigitte sont aussi prêtes à "supporter" les nuisances des prochaines semaines. "Si ensuite il y a moins de voitures, et moins de bruit ça vaut le coup, on est tellement bien là, face à la mer, à entendre le bruit des vagues et regarder les couchers de soleil" confient les deux copines.

Anne-Marie et Brigitte sur la terrasse de l'appartement de Brigitte. © Radio France - Nicolas Crozel

Jocelyne, commerçante à la retraite se réjouit aussi du début des travaux, elle ne supportait plus le remblai tel qu'il est aujourd'hui : "trop de voitures, trop de bruit, trop dangereux aussi pour les familles avec enfants qui traversent, et surtout ces voitures garées au milieu c'est trop dangereux, il était temps que ça commence."

Les préparatifs des travaux, ce vendredi 3 septembre. © Radio France - Nicolas crozel

Coût total des travaux sur le front de mer : quinze millions d'euros (60% à la charge de la commune, le reste étant financé par l'Etat, la région le département et d'autres partenaires.