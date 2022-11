Pornichet : il faut sauver la dune grise de Bonne Source

La dune grise de Bonne Source à Pornichet va bientôt être sanctuarisée : cette dune, grise en été et plutôt verte en hiver, se trouve à quelques mètres de la plage. Avec le temps, le sable s'est stabilisé et la végétation a poussé mais cette dune se détériore. La mairie a donc décidé de clôturer et de baliser cet espace pour mieux le préserver. Les travaux commencent le 8 décembre et vont durer jusqu'au printemps prochain.

Stéphane Cauchy chargé de la transition écologique, Jean-Claude Pelleteur le maire de Pornichet, Alain Goestchel chargé du projet, et Florent Wieczorek chef du service espace environnement © Radio France - Hélène Roussel

Le sol trop riche en azote et phosphate à cause des crottes de chiens" - Stéphane Cauchy, chargé de la transition écologique

Au premier regard, on dirait surtout un immense terrain vague. Impossible d'imaginer que vivent ici de rares trésors et pourtant : le criquet des dunes, le papillon azuré de l'ajonc, du lys maritime ou encore une espèce d'orchidée sauvage poussent ici. Autant d'espèces menacées explique Stéphane Cauchy, chargé de la transition écologique à la ville de Pornichet. "Avec les déjections canines et les propriétaires qui ne ramassent pas les crottes, le sol est bourré d'azote et de phosphate. Très riche, trop riche. Parfait pour les plantes les plus invasives comme le Yucca mais il y en a d'autres. Et ce sont ces plantes qui rongent la dune et empêchent les espèces indigènes et rares de s'épanouir comme elles le devraient".

Alain Goestchel chef de projet évoque alors les ganivelles et les grillages à mouton qui vont être installés tout autour pour délimiter cet espace avec des cheminements balisés pour les piétons. "Ca prendra du temps avant que la dune grise se régénère mais on sera là pour l'accompagner. On va continuer notamment d'arracher toutes les plantes invasives, s'il faut quelques mois par an avec l'aide des moutons". La crotte de mouton est beaucoup moins nocive que celle du chien paraît-il.

La dune grise de Bonne Source "un trésor de biodioversité à conserver" © Radio France - Hélène Roussel

La mairie de Pornichet a racheté au total 2,5 hectares sur les 3,6 hectares que compte la dune de Bonne Source. "On a encore un gros travail pour retrouver les propriétaires et les convaincre, mais c'est notre bataille, il faut préserver la faune et la flore. C'est pareil pour la dune grise de Congrigoux" confie le maire Jean-Claude Pelleteur.

Cette dune de Bonne Source, de plus de 3 hectares, non constructible, piétinée et rongée va donc être clôturée et balisée pour 170 000 euros avec une aide du Département. Et la mairie de Pornichet poursuit le combat car elle compte bien réclamer un arrêté biotope, pour que cette dune grise soit préservée de façon irréversible.