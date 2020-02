Pornichet : opération arrachage de yuccas sur la dune grise

Pornichet, France

La dune grise, c'est l'un des poumons verts de Pornichet avec ses 3 hectares protégés , juste derrière la plage de Bonne Source. Mais cet espace doit faire face à des espèces envahissantes comme les yuccas, les iris . Ceci au détriment des plantes endémiques comme l'oeillet de France , les immortelles ou les orchidées.

La dune grise est l'un des poumons verts de Pornichet © Radio France - Anne Patinec

Des déchets de jardins à l'origine

Il faut se mettre à plusieurs pour venir à bout des racines © Radio France - Anne Patinec

Avec leurs pioches, leurs pelles, ils sont une vingtaine à arracher ces yuccas qui leur résistent. Les racines sont impressionnantes et il faut souvent redoubler d'efforts pour les arracher. Ces plantes envahissantes, qui sont souvent à l'origine des déchets de jardins déposés par l'Homme, ont colonisé le terrain et on tendance à étouffer les espèces endémiques, d'où la nécessité de les enlever. Pour éviter le boisement du secteur, les rejets de peupliers font l'objet de cerclages.

Le yucca est considéré comme une plante envahissante © Radio France - Anne Patinec

La semaine prochaine, un arrachage des yuccas est également prévu le long du sentier côtier voisin le long de la plage de Bonne Source afin d'y préserver le liseron ou la giroflée mais aussi certains insectes et gastéropodes