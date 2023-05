Port-Saint-Père : Planète Sauvage annonce la naissance de trois petits oursons

Deux mâles, Tchuck et Koda, et une femelle, Gaufrette, découvrent les grands espaces du parc animalier Planète Sauvage de Port-Saint-Père (Loire-Atlantique). Trois petits oursons qui pesaient entre 200 et 400 grammes à leur naissance, contre 4 kilos aujourd'hui.

Clémentine Amar, chargée de communication, raconte qu'ils sont "véritablement venus au monde en janvier, mais les bébés sont tellement petits que la gestation ne se voit pas sur la mère".

C’est seulement il y a deux semaines que les soigneurs ont entendu des bruits dans la tanière : "Là on a compris qu’on avait des nouveaux-nés."

La mère allaite les oursons pendant 8 mois. - Planète Sauvage

Des oursons encore timides

Allaités par leur mère pendant environ huit mois, les oursons ont encore du mal à poindre le bout de leur nez. "Ils passent beaucoup de temps dans leur tanière. On sent que les mamans font attention à ce qui se passe autour d’eux, même quand on vient les prendre en photo."

Mais d’après Clémentine Amar, les visiteurs vont pouvoir davantage profiter de ces nouveaux résidents dans les prochaines semaines : "Leur timidité ne va pas durer, ils vont devenir de plus en plus joueurs et tout le monde pourra les voir plus longtemps !"

Originaire d'Amérique du Nord, l'ours baribal est aujourd'hui menacé en milieu naturel par le braconnage et la déforestation. "C'est une très bonne nouvelle pour la conservation de l'espèce !", s'enthousiasme-t-elle.