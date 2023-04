Posidonies, une législation à deux vitesses

La ville de Cannes a retiré la semaine dernière des milliers de mètres cubes de posidonies de ses plages pour les rejeter en mer. Une opération de grande ampleur, avec un cout financier conséquent de 200 000 euros, qui selon la mairie avait une vocation écologique. En Corse aussi les posidonies envahissent régulièrement les plages mais leur retrait est moins systématique. Ces plantes, même mortes, jouent un rôle important dans l'écosystème mais surtout elles sont protégées et une réglementation stricte existe.

Une réglementation…au cas par cas

L'image des bulldozers retirant les posidonies sur les plages, comme cela a été le cas à Cannes la semaine dernière, vous n'êtes n'est pas prêts de la voir en Corse. Dans l'île, comme sur le reste du territoire, la réglementation est claire : il est interdit de déplacer les posidonies de sa propre initiative. Cela étant, depuis plusieurs années, afin de faciliter la fréquentation des plages en été, un arrêté préfectoral autorise les communes insulaires à intervenir. Anne-Laure Santucci, maire de Luri et présidente du conseil des rivages : « On est obligés de les poser à l’arrière de la plage, puisque l’idée c’est de les remettre à la fin de la saison estivale de façon à ce qu’elles protègent le rivage. »

Aide technique et financière

Les banquettes de posidonies que l'on retrouve sur les plages ralentissent l'érosion, c'est pourquoi leur présence est essentielle. Mais les déplacer a un coût, heureusement des aides existent, « il y a une convention d’accompagnement des communes avec le parc qui aide financièrement les communes à financer le déplacement de l’avant de la plage sur l’arrière plage », explique l’élue Capcorsine.

Pour la commune de Luri cela représente 8 000 euros par an, financés à 80% par le parc marin qui apporte également une aide technique aux communes afin de ne pas détériorer ces plantes qui produisent plus d'oxygène que la forêt amazonienne.

La loi interdit de déplacer ces plantes protégées et cette aide est donc très précieuse selon Anne-Laure Santucci : « Les agents du parc accompagnent la commune sur les aspects techniques et scientifiques, on ne fait pas n’importe quoi n’importe comment. On est sur un suivi précis qui permet de dégager cet espace et aux gens de profiter de la plage et en même temps on est sur du cousu main, on mesure combien de mètres on va enlever et où, ce n’est pas une action invasive sur l’ensemble de la plage avec des bulldozers qui enlèvent tout et comme il y a quelques années jettent tout au fin fond d’un virage sur la route du Cap dans le maquis. »

La chronique Mare Latinu s'intéresse ce mercredi aux posidonies qui jouent un rôle essentiel dans l'écosystème. Christine Pergent maitre de conférences à l'université de Corse répond aux questions de Marion Galland.

