Pot de yaourt, capsule de café : le recyclage des déchets va être simplifié dans le Grand Reims

Dans un peu plus de deux mois, c'est une petite révolution qui va débarquer du côté des poubelles des habitants du Grand Reims. Finis les interminables questionnements face aux bacs verts et jaunes : à partir du 1er janvier 2023, si vous habitez l'une des 143 communes de l'agglomération vous n'aurez qu'une question à vous poser pour déterminer où jeter vos déchets : est-ce un emballage ou un papier ? Si oui, direction le bac jaune, illico.

À compter du 1er janvier 2023, les capsules de café pourront être jetées dans la poubelle jaune. © Radio France - Philippe Peyre

Pots de yaourt usagés, de crème fraîche, serviettes en papier, capsules de café... Tous ces déchets qui, jusqu'à présent, avaient leur place dans la poubelle verte, vont pouvoir prendre la direction de la jaune. "On voit bien que la réflexion finalement, c'est de se dire : 'est-ce que c'est un emballage ou pas ?' C'est un petit exercice, c'est un geste à prendre", souligne Catherine Vautrin , présidente de la Communauté urbaine du Grand Reims, qui a participé à la démonstration organisée par le centre de tri du Trivalfer, à Reims.

90 % de déchets recyclés en 2029

"Jusqu'à maintenant, on ne pouvait mettre que les bouteilles et les flacons en plastique dans le bac jaune. À partir de janvier, ce sont tous les emballages en plastique qui n'auront pas contenu de liquide ou de produits dangereux", précise Carole Lebreton, directrice adjointe aux déchets du Grand Reims. "Si ce n'est pas un emballage, il y a d'autres solutions : les ordures ménagères classiques, mais aussi et surtout la déchetterie qui est un des piliers de la collecte ", complète-t-elle.

Cette simplification, portée par la collectivité, a un double objectif : écologique, mais aussi financier. Car, pour chaque tonne de déchets triés, c'est 180 euros d'économisés pour la collectivité.

D'ici à la fin du mois de novembre, vous allez recevoir par courrier toutes les explications autour de ces nouvelles consignes.