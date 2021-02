Pour dénoncer le changement climatique, la ville la plus froide de Finlande veut accueillir les JO d'été

Et si la Laponie accueillait les Jeux Olympiques d'été en 2032 ? Une ville de Finlande se dit prête à relever le défi : Salla, commune de 3.500 habitants, vient de se déclarer dans une fausse campagne destinée à alerter sur les dangers du réchauffement climatique sur son écosystème.

Habituée à un thermomètre pouvant descendre jusqu'à -50 degrés, la hausse des températures pourrait bien transformer Salla en lieu d'accueil tout à fait adapté à l'accueil des JO d'été, explique la vidéo. "La chaleur arrive", clame l'une des porteuses de la fausse flamme olympique. "Grâce au dioxyde de carbone, la neige sera bientôt du sable", poursuivent les beach-volleyeuses locales.

"Nous voulons garder Salla et la planète comme elle est actuellement"

Derrière cette communication pleine d'humour, le message de fond se veut très sérieux. "Cela a aidé les gens à comprendre qu'ici, sur le cercle arctique, _nous avons des conditions de vie qui ont besoin d'hivers_, si nous perdons nos hivers, cela crée de nombreux problèmes pour nous et pour la planète entière", explique le maire Erkki Parkkinen.

"Nous ne voulons pas être le meilleur endroit pour accueillir les Jeux d'été en 2032, (...) _nous voulons garder Salla et la planète comme elle est actuellement_", poursuit-il. La vidéo s'achève d'ailleurs sur des mots forts pour alerter l'opinion publique sur les effets dévastateurs du réchauffement : "Sauver Salla, Sauver la planète."

Des transformations déjà visibles

"Les hivers arrivent plus tôt et le temps est devenu plus imprévisible", explique Erkki Parkkinen au journal The Guardian, "certains jours, nous avons -30 degrés et _deux jours plus tard nous revenons au dessus de zéro_".

La campagne a reçu le soutien du mouvement "Fridays for future" (Grève étudiante pour le climat), lancé par la figure écologiste Greta Thunberg, qui appelle notamment à s'approprier la question environnementale en accélérant le recyclage des déchets ou en interpellant ses députés sur les questions de dérèglement climatique.