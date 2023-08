Pour la première fois, un couple de cigognes blanches a fait des petits dans le Cantal

C'est une première dans le Cantal. Aux alentours de mars dernier, un couple de cigognes blanches a élu domicile dans le bassin d'Aurillac. D'habitude, ces oiseaux migrateurs ne font que survoler le département auvergnat. Mais cette fois-ci, elles y ont élu domicile et quatre petits cigogneaux sont arrivés.

Une météo favorable à leur nidification

A priori, rien ne laisser présager qu'un jour des cigognes feraient leur nid à côté d'Aurillac, ville réputée la plus froide de France. Pourtant, c'est arrivé et cela s'explique notamment par un printemps pluvieux selon Mathis Vérité, chargé de mission à la Ligue de protection des oiseaux (LPO) du Cantal . "Avec ce printemps chargé en averses, nos prairies sont restées humides et ce sont des conditions favorables pour cette espèce qui va se nourrir justement de petits amphibiens dans ces prés humides". La LPO du Cantal a suivi leur installation minutieusement, avec des jumelles ou une longue vue, pour ne pas déranger les cigognes. "On a vraiment été surpris, elles se sont installées, mais on se disait qu'elles n'allaient peut-être pas restées comme c'est souvent le cas, et là non, ça s'est concrétisé" raconte Mathis Vérité. La ponte des œufs aurait eu lieu ensuite autour du 18 avril.

Ensuite, autour du 24 mai, ce sont quatre cigogneaux qui sont nés. Aujourd'hui, ils ont quasiment leur taille adulte et ils s'entraînent à voler autour du nid. Bientôt, toute la petite famille partira en direction du Sud, peut-être du côté de l'Espagne ou de l'Afrique. En espérant que le Cantal ait laissé un bon souvenir à ce couple de cigognes, pour espérer les voir revenir au printemps 2024.