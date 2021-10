Pour la Toussaint, Mouvaux se met au cimetière sans pesticide

Pour ce week-end de la Toussaint, peut-être allez-vous fleurir les tombes de vos proches. Peut-être que vous constaterez aussi que le cimetière est tout propre et qu'aucune mauvaise herbe ne dépasse, grâce au travail des agents municipaux.

Mais à Mouvaux, dans le Nord, ils redoublent d'efforts puisque la ville a abandonné l'usage de pesticides, en prévision de l'interdiction nationale qui entrera en vigueur d'ici juillet 2022.

Des visiteurs qui râlent

Jeudi 28 octobre 2021, Messaoud utilise sa débrousailleuse pour faire disparaitre les herbes folles. Mais il entend aussi certains visiteurs râler : "Ils ne sont pas contents parce que ça pousse vite et que nous, on ne peut pas aller plus vite que la musique !"

Car le cimetière de Mouvaux comporte quand même plus de 3 000 tombes et s'étend sur près de 15 000 mètres carrés. "Chaque mois, on est 230 heures de désherbage, compte François Charlet, le responsable. Et spécifiquement pour la Toussaint, on passe à 300 heures." 18 personnes sont mobilisées.

La mairie de Mouvaux communique sur le fait qu’ils n’utilisent plus de pesticides et ceci explique les mauvaises herbes restantes, jeudi 28 octobre 2021. © Radio France - Olivia Cohen

Donner une nouvelle image du cimetière

Ce qui prend le plus de temps, c'est le chiendent et le pissenlit qui pousse dans les graviers. La seule solution, c'est d'ailleurs de l'enlever et la municipalité compte le remplacer par une semence de gazon qui pousse moins vite.

Ne plus utiliser de produits pesticides et phytosanitaires, c'est aussi accepter de voir l'apparence du cimetière changer : "Les herbes seront un peu plus hautes, concède Diane Rakoto, qui gère le pôle développement durable de la mairie. Il y a des fleurs qui vont apparaître et toute une nature insoupçonnée va se développer."

Mouvaux voudrait donner une nouvelle image au cimetière. À terme, l'idée serait presque d'en faire un parc. 20 000 euros seront investis sur trois ans pour répondre à cette ambition.