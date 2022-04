Pour le retour du martinet noir, cinquante nichoirs installés dans une école de Poitiers

C'est une première dans le Poitou ! Près de cent nichoirs sont installés lundi 25 avril 2022 à l'école Tony-Lainé de Poitiers et sous le pont de la Pénétrante, en face du palais de justice, par la Ligue de protection des oiseaux (LPO) de Poitou-Charentes. Une initiative pour préserver une espèce d'oiseaux quasi-menacée dans la région : le martinet noir.

Le martinet noir ressemble à une hirondelle mais elle a la queue plus courte et des ailes en forme d'arc. On l'appelle aussi "l'oiseau des cent jours" car il migre en Europe pendant cette période à partir de la mi-avril jusqu'au mois de juillet. Habitué des falaises, il se niche dans les cavités pour s'abriter. Mais il est aussi très familier de l'environnement urbain pendant leur temps chez nous.

Compenser le manque de cavités

"Nos bâtiments regorgent de cavités dans lesquelles ils pourraient s'installer, explique Stéphane Troubat, animateur de la LPO Poitou-Charentes. Mais le principe, c'est que nous rénovons nos bâtiments et donc les martinets perdent leur habitat auquel ils sont pourtant très attachés d'une année sur l'autre."

Une cinquantaine de nichoirs vont ainsi être fixés sur le toit de l'école Tony-Lainé de Poitiers pour espérer accueillir des martinets noirs. © Radio France - Théo Boscher

C'est pourquoi Stéphane participe à la fixation de cinquante nichoirs sous la toiture de l'école primaire, qui ressemblent à des grosses boites à chaussures de 7 kilos. Elles ont été peintes par les enfants de Tony-Lainé, qui ont participé au projet. Cinquante autres nichoirs iront sous le pont de la Pénétrante.

"L'école est finalement comme une montagne artificielle et le pari qu'on fait, c'est qu'en volant dans ces environs, les martinets vont finir par repérer les nichoirs et en faire leur cavité", espère-t-il.

Sensibiliser tous les habitants

Entre 1 et 2 millions de martinets noirs passent en France chaque année, mais les populations sont en déclin faute de cavités pour faire des nids. C'est d'autant plus important à Poitiers car le cœur historique et ses vieilles bâtisses étaient un refuge apprécié des martinets noirs. La Ville s'associe donc à la Région Nouvelle-Aquitaine et à la Fondation Vinci Autoroutes pour financer ce projet qui coûte près de 18 000 €.

Stéphane Troubat perce les trous pour fixer les nichoirs de sep kilos pour accueillir les martinets noirs dans le quartier de l'école Tony-Lainé de Poitiers. © Radio France - Théo Boscher

Au-delà des nichoirs, la LPO monte tout un projet avec les enfants de l'école Tony-Lainé pour sensibiliser les habitants à l'existence de cette espèce d'oiseau, avec des ateliers pédagogiques et en point d'orgue, une visite réalisée par les élèves pour leurs parents. "Nous nous sommes dits que si c'était fait par les enfants, ce serait sans doute plus intéressant pour les parents que si la LPO organisait ça", constate Stéphane Troubat, qui veut faire comprendre à quel point le mode de vie humain affecte la vie de cet animal.

L'organisation travaille aussi avec des bailleurs sociaux et des entreprises du bâtiment pour qu'à l'avenir, ils prennent en compte la possibilité d'installer des nichoirs en plus des travaux de rénovation, comme c'est le cas en ce moment au niveau des Tours roses des Couronneries, à Poitiers.