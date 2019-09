Pour le World cleanup day, les Niçois nettoient leur ville

Nice, France

"Il y a parfois des déchets à côté des poubelles!" Yasmina est au lycée en classe de terminale et ce samedi, elle a décidé de participer au World cleanup day à Nice pour dire stop à ce qu'elle considère comme des aberrations. Comme elle, plusieurs centaines de personnes se sont munis de sacs-poubelle et de gants pour ramasser les mégots, les bouteilles et autres déchets qui traînent dans les rues de Nice. Ces opération de nettoyage ont eu lieu dans différents quartiers: du centre-ville à l'Ariane.

Plus de 300 kg de déchets ramassés

"Quand nous allons courir, nous voyons beaucoup de mégots. Nous savons que les ramasser une journée ne changera pas grand chose, mais l'important c'est d'être visible. C'est une question d'information, d'éducation et d'habitude", explique Emmanuelle. Les déchets collectés seront ensuite triés et recyclés. 303 kilos de déchets et plus de 85 000 mégots ont été ramassés à Nice ce samedi.