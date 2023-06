Pour lutter contre la sécheresse, Murviel-lès-Montpellier expérimente la réutilisation des eaux usées

Réutiliser les eaux usées pour lutter contre la sécheresse. C'est le projet de la commune de Murviel-lès-Montpellier, avec l'INRAE (Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement). La commune n'a pas attendue le "Plan eau" de la Région Occitanie, dévoilé ce jeudi 22 juin, pour mieux gérer les ressources en eau d'ici 2030. Elle "recycle" les eaux usées depuis cinq ans sur une parcelle agricole d'un demi hectare, ainsi que sous une serre, reliées à la station d'épuration. Des vignes, des arbres fruitiers et des salades sont donc irriguées grâce aux eaux usées traitées.

Comment ça marche, exactement ? "En entrée, on va enlever toutes les parties solides, ce qu'on appelle un dégrillage, explique Nassim Aït Mouheb, chercheur à l'INRAE, en charge de l'expérimentation à Murviel-lès-Montpellier. Ce qu'on a ici, c'est un système de filtre planté. Donc on a des roseaux, qui vont réduire avec les bactéries ces contaminants, avant le rejet." Le chercheur est chargé ensuite de suivre le risque sanitaire, pour éviter par exemple qu'il y ait des microbes porteurs de maladies dans les cultures. Cette eau est apte à être relâchée dans la nature, mais elle est non potable.

Panneau d'informations sur le système de réutilisation des eaux usées. © Radio France - Emma Saulzet

Celui qui expérimente l'irrigation par les eaux usées traitées, et qui en a eu l'idée, c'est Jean-Claude Mailhol. Sous un soleil de plomb, nous le suivons dans sa parcelle agricole d'un demi hectare, remplie de vignes et d'arbres fruitiers. "Je suis sur un sol qui a de faibles capacités hydriques. C'est un sol peu profond, très caillouteux. c'est comme si mes plantes se trouvaient dans un pot de fleur !", décrit le viticulteur. Alors pour les arroser, il utilise un système de goutte à goutte. Des tuyaux, reliés à la station d'épuration, longent les vignes et les arbres. Les eaux usées partent directement dans le sol.

Les roseaux servent, notamment, à filtrer les eaux usées. © Radio France - Emma Saulzet

Des nutriments pour les plantes

"Et ça fonctionne !, se réjouit le septuagénaire. Ce qu'on a apporté, aussi, c'est beaucoup de fertilisant. Dans ces eaux, il y a de l'azote, du phosphate, et du potassium. Des engrais que l'agriculteur doit apporter à la vigne. Tout ça c'est une économie pour l'agriculteur !"

En France, seulement 1% des eaux usées sont réutilisées, tandis qu'en Italie c'est environ 8%, et en Espagne, 14%. "On est très en retard, déplore Jean-Claude Mailhol. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui m'envient, c'est sûr. On a un climat comparable aux deux années précédentes. Il est sûr que la vigne va souffrir. En dessous d'un niveau de stress hydrique, la qualité du vin s'en ressent." Le viticulteur arrose tout de même 200 pieds de vigne avec de l'eau claire, comme un "témoin" pour observer la différence avec les autres vignes irriguées en eaux usées.

