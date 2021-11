Pour lutter contre les déchets dans la Seine, la métropole installe des filets antipollution

Des bouteilles en plastique, des lingettes pour bébé ou encore des mégots de cigarette jetés par terre et qui finissent leur route dans la Seine, la métropole de Rouen n'en veut plus. Ce jeudi, elle a inauguré la pose de quatre filets antidéchets sur la Seine, à Rouen et Amfreville la Mivoie. L'année dernière, un premier avait été installé sur la rivière du Cailly à Malauney. Aujourd'hui, cette expérimentation est élargie avec la pose de ces quatre nouveaux filets.

"C'est un filet qui est complexe, explique Stéphane Azikian, fondateur de Pollustock, l'entreprise chargée de la conception des filets. Il a une paroi extérieure qui permet de garantir la résistance du filet et une à l'intérieur qui va permettre de filtrer les déchets. En moyenne, on récupère, par orage, environ une tonne de déchets, sur certains sites c'est parfois deux."

La pose de ces filets a coûté 150 000 euros. - Alan Aubry – Métropole Rouen Normandie

Mieux connaître les déchets

Si ces filets ne permettront pas de collecter tous les déchets, ils permettront cependant d'en apprendre plus sur eux. "Cette première installation de filets elle peut pareil dérisoire mais elle est essentielle, indique Hugo Langlois, maire d'Amfreville la Mivoie et chargé de la gestion de la Seine à la métropole de Rouen. Elle va nous permettre de réaliser des études sur la nature des déchets, cibler leur origine et puis peut-être intervenir sur ces producteurs de déchets."

"L'idée c'est de faire en sorte qu'à partir de maintenant, on produise le moins de déchets plastiques possible, rajoute de son côté Marie Atinault vice présidente de la métropole en charge des transitions et des innovations technologiques. Si dans dix ans il pouvait ne plus en avoir du tout, si on pouvait se passer de ses filets, ce serait un très beau rêve réalisé."

Pour sensibilité les habitants de la Métropole à la gestion de leurs déchets, des panneaux informatifs vont être installés à côté de chaque filet. Le coût total de cette expérimentation est estimé à 150 000 euros en grande partie financés par des entreprises mécènes.