Pour économiser la ressource, l'agglo de Brive met en place une nouvelle gestion de l'eau

L'agglo de Brive tire les enseignements de la sécheresse et veut faire des économies d'eau à grande échelle. Pour cela, elle vient de confier la gestion de l'eau potable et de l'assainissement à la société Suez, avec un système innovant qui incite le gestionnaire et les habitants à moins consommer.