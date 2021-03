Pour ou contre les éoliennes, dans la Somme les Boursevillois se prononceront lors d'un référendum

Une manifestation d'une soixantaine de personnes dans une commune de 700 habitants, ce n'est pas si commun. Ce jeudi, devant la mairie de Bourseville dans l'ouest de la Somme, des opposants à l'implantation de cinq éoliennes se sont rassemblés alors que le promotteur venait présenter son projet.

Deux fois déjà, dans les quinze dernières années, la commune a dit non à un projet similaire. La zone est propice vu les couloirs aériens. mais pas question pour ces habitants mobilisés de laisser faire. Parmi les nombreux griefs qu'ils ont contre les éoliennes, un revient en permanence : "il ne faut pas défigurer le paysage", disent il dans une zone ou il y a déjà des éoliennes.

"La zone prévue pour l'implantation, c'est un véritable balcon sur la Baie de Somme. Quand on est sur cette zone là, la vue va du parc du marquenterre aux falaise d'Ault", s'enthousiasme Jean-Marie. "On a déjà les zones de Nibas, de Woincourt, de Béthencourt-Tully où il y a 70 éoliennes et il y a celles qui seront installées en mer. Ca vient miter le paysage, d'où notre slogan Non aux véroliennes", clame t-il.

"Ne nous traitez pas d'anti"écolo", ajoute Guy de Boiville qui lui aussi vit ici et qui préside l'association des Amis et Voisins de la Baie de Somme. Pour lui l'éolien, ce n'est pas la panacée environementale. "Dans les éoliennes il n'y a que le vent qui est renouvelable. Le mât, les pales en fibre de carbonne ce n'est pas recyclable. Non seulement il faudra les recycler un jour mais il faut les fabriquer avec du pétrole, des terres rares qui viennent de Chine. C'est absurde et anti écologique."

Un référundum pour trancher

Ce jeudi, les habitants ont pu discuter avec le porteur de projet, qui rappelle que ces éoliennes pourraient rapporter 130 000 euros par an à la commune. Quoiqu'il en soit, pour ou contre, les Boursevillois pourront voter lors d'un référendum. C'est l'idée imaginée par Yannick Caux, le maire. "Ce n'est pas à un maire et à ses quatorze conseillers et adjoints de décider pour les 715 habitants." Le vote aura lieu le 13 juin prochain, en même temps que les élections régionales et départementales.