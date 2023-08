Pour préserver le mont Colquin, la commune de Saint-Nicolas-de-Pierrepont opte pour l'éco-pâturage

Il culmine à 129 mètres et offre une vue dégagée sur Jersey et le cap de Carteret. Le mont Colquin, aussi connu comme le mont de Doville, est pourtant menacé par les arbres à ses pieds qui grignotent peu à peu la lande. Alors, pour éviter qu'il ne disparaisse, la commune de Saint-Nicolas-de-Pierrepont expérimente depuis quelques jours l'éco-pâturage.

Eviter le grignotage de la lande par la forêt

Dans un enclos électrifié de 7 hectares, on croise ainsi Happy et Dragon, deux ânes du Cotentin qui broutent tranquillement. "L'âne se prête très bien au mont où il y a du relief et pas d'eau. Il n'est pas trop exigeant non plus, il va manger de la molinie, le bout des ronces, des chardons, des ajoncs. Tout ce qu'on recherche", explique Nathalie Simon, du Centre permanent d'initiatives pour l'environnement ( CPIE ) du Cotentin.

Le mont Colquin est à cheval sur deux communes, mais pour l'instant, seul Saint-Nicolas-de-Pierrepont s'est lancé dans l'éco-pâturage estival, une méthode douce d'entretien du site qui a séduit le conseil municipal. "Si on ne fait rien en tant qu'élus, dans 20 ou 30 ans, le mont deviendra une forêt et on va perdre toutes ces espèces très rares et acclimatées au milieu", défend Yves Canonne, le maire de la commune.

Préserver la diversité des espèces

Oiseaux, reptiles, amphibiens... la faune du mont Colquin est particulièrement riche. "On y trouve notamment deux espèces d'oiseaux reproducteurs menacés d'extinction à l'échelle mondiale, la fauvette pitchou et la tourterelle des bois", souligne Frédéric Malvaud, conseiller municipal, mais surtout passionné d'ornithologie et membre de la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux).

Lui qui connaît mieux que personne le mont Colquin voit d'un très bon œil la mise en place de l'éco-pâturage. "On a besoin, pour favoriser la diversité des espèces de favoriser la diversité des paysages. L'éco-pâturage amène justement de la diversité pour refabriquer un système de mosaïque."

Les deux ânes, qui appartiennent à l'écurie Leseigneur à Bolleville, devraient bientôt être rejoints par deux congénères et un ou deux chevaux en retraite. Le mont Colquin, lui, sera bientôt classé Espace naturel sensible (ENS) par le département de la Manche, un dossier porté conjointement par les communes de Saint-Nicolas-de-Pierrepont et Doville.