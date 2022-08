Pour prévenir le risque de feu de forêt, les routes forestières du Loiret sont fermées dès ce mercredi

Pour prévenir le risque de feux de forêts lié à la sécheresse et aux fortes chaleurs, l'Office National des Forêts décide de fermer toutes les routes forestières du Loiret. Cela entre en vigueur dès le mercredi 3 août, 13 heures, et jusqu'au dimanche 7 août, inclus. "L'accès des véhicules à moteurs et tous les travaux mécanisés sont interdits sur l'ensemble des massifs domaniaux durant cette période", précise le communique de l'ONF.

Neuf feux de forêts sur dix étant d'origine humaine, l'ONF rappelle qu'il ne faut pas fumer et jeter de mégots en forêts ou à proximité des massifs forestiers. Il ne faut pas non plus allumer de feu ou de barbecue et si vous êtes témoin d'un incendie, il faut appeler le 112 ou le 18.