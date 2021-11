Pour protéger la Têt, des écologistes proclament la "Déclaration des droits" du fleuve

C'est une première en France métropolitaine, des associations écologistes proclament la Déclaration des droits de la Têt, premier pas vers la reconnaissance du fleuve catalan en tant que "personne juridique", au même titre que les associations, les Etats ou les entreprises. Donner des droits à la Têt, permettrait selon les associations "En commun 66" et "Notre affaire à tous" de mieux protéger le fleuve lorsque des projets d'aménagement le mettent en péril.

Des précédents à travers le monde

Plusieurs initiatives écologistes à travers le monde, et notamment en Corse, ont déjà tenté de donner des droits à la nature. "_Il y a trois voies pour reconnaître les droits de la nature_", indique Marine Yzquierdo, avocate et membre de l'association "Notre affaire à tous". "Ca peut être, comme en Equateur, dans la constitution ; mais je ne pense pas qu'on arrivera à cela en France ; ça peut être par voie législative, comme on a eu le cas en Nouvelle-Zélande, ça peut aussi être de manière jurisprudentielle par des juges qui vont avoir le courage de reconnaître dans des décisions de justice la personnalité juridique à des entités naturelles. Et puis nous on le fait par la voie citoyenne, avec cette déclaration qu'on espère rendre ensuite juridiquement contraignante", précise l'avocate.

Vers un référendum local ?

Maintenant la Déclaration des droits de la Têt proclamée, "En commun 66" a mis en ligne une pétition pour soutenir le projet. L'association espère fédérer des élus locaux et des citoyens pour, à terme, initier un référendum local sur le statut juridique de la Têt. Donne le statut de "personne juridique" au fleuve permettra que "des gardiens soient nommés", explique Marine Yzquierdo. "Ils pourront défendre ces droits en justice. Ca ne veut pas dire que la Têt gagnera à chaque fois mais au moins on pourra mettre sur un même plan des intérêts opposés : ceux de la Têt et les intérêts humains", précise l'avocate.

Un fleuve en danger

La "Déclaration des droits de la Têt" est aussi déjà symbolique, afin de sensibiliser le plus grand nombre sur les menaces qui pèsent sur le fleuve, une des principales ressources en eau des Pyrénées-Orientales. "Ce fleuve est en danger à cause du changement climatique qui modifie son débit, qui l'assèche et à cause aussi des activités humaines", analyse Nicolas Berjoan, conseiller municipal écologiste d'opposition à Prades. "Notamment la construction de la RN 116 qui affecte son assise, note l'élu. Ces perturbations associées aux périodes de sécheresse, font que le lit de la Têt est en train de se creuser et d'emporter les nappes phréatiques".