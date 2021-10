Pour réduire son empreinte carbone, la Savoie inaugure sa première centrale solaire

Avec 11.340 panneaux solaires sur six hectares de terrains à Méry, la Savoie tient sa première centrale solaire pour réduire son empreinte carbone. Quatre semaines après l'inauguration du parc photovoltaïque de Faverges-Seythenex en Haute-Savoie, nos Pays de Savoie en sont donc dotés d'une deuxième.

Le département de la Savoie a inauguré sa première centrale solaire au sol ce mercredi 21 octobre. Installée à Méry le long de l'A41 entre Chambéry et Annecy, "Mérysol", est une centrale photovoltaïque de 11 340 panneaux solaires. En service depuis le 23 décembre 2020, la centrale solaire avait fait polémique en 2018, car les porteurs de projet s'apprêtaient à raser six hectares de biodiversité. Aujourd'hui, la hache de guerre est enterrée et laisse place à une alternative à l'hydro-électrique. Ce parc photovoltaïque devient un nouveau moyen de produire de l'énergie verte.

"On économise 190 tonnes de C0² en moins, soit 660 allers-retours Paris-Marseille en voiture" - Total Energies

Profitez de l'ensoleillement du département

Si les Pays de Savoie ne sont pas réputés pour le développement de l'éolien, il n'en est pas moins que la carte solaire est une bonne solution. Les 11 340 panneaux solaires de la centrale produisent l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 4 672 habitants et permettent de réduire les émissions de CO² de 190 tonnes par an.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"L'avenir" selon le préfet de la Savoie

Présent à l'inauguration de la centrale solaire de Méry, le Préfet de la Savoie a rappelé son attachement au développement des énergies renouvelables dans son département : "C'est vraiment un élément additionnel très important. L'idée, c'est d'accroître le pourcentage des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Ces énergies renouvelables, on les connaît. L'éolien, il n'y a pas beaucoup de sites en Savoie sur l'éolien parce qu'on n'est pas dans le couloir rhodanien et il n'y a pas forcément la quantité de vent suffisant. En revanche, on n'est pas privé de soleil. Donc, le photovoltaïque au sol, ça, c'est une bonne chose."

Pour les riverains du site, des arbres des haies ont été plantés autour de la centrale, afin de limiter son impact visuel pour les habitations environnantes. Le chef de projet Marc Tavernier rappelle qu'il n'y a aucune nuisance sonore.

Voici pour exemple l'inauguration en vidéo du parc solaire à Faverges-Seythenex en Haute-Savoie :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix