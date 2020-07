Détecter les départs de feu grâce à un drone, c'est l'expérimentation lancée au début du mois de juillet par la ville de Mandelieu la Napoule. Jusqu'à mi-septembre, le petit engin volant et sa caméra permettent aux agents de la ville de surveiller la partie de l'Estérel situé sur son territoire.

Pour repérer les départs de feu au plus vite, la ville de Mandelieu expérimente la surveillance par drone

Dans l'Estérel, l'incendie de 2007 est encore dans toutes les têtes. À l'époque, le dernier gros incendie qu'a connu le massif avait été arrêté aux portes de Mandelieu-La Napoule. En plein été, le massif peut s'embraser en quelques minutes, mais la technologie peut aider à se prémunir d'une nouvelle catastrophe.

Depuis le début du mois de juillet, et jusqu'à mi-septembre, la mairie de Mandelieu teste la surveillance des près de 2 500 hectares du massif situés sur son territoire grâce à un drone, afin de prévenir au plus vite les pompiers en cas de départ de feu. Pour cela, elle a fait appel à la société Drone 06, la même qui rappelait à l'ordre les Niçois pendant le confinement.

Trois pilotes se relaient cinq jours sur sept pour faire décoller les engins, en pleine forêt. "Le drone fait un vol stationnaire à 150 mètres de hauteur", décrit Florent, l'un de ces pilotes professionnels. "La caméra tourne à 360°, et est équipée d'un zoom puissant".

Deux paires d'yeux en permanence sur les images

Les images apparaissent sur l'écran de contrôle de sa télécommande de pilotage, laquelle est reliée par un câble à un gros boîtier électrique. "Ce réseau est relié directement à la ville", poursuit Florent. "Avec un câble HDMI, les images arrivent également au CSU, le centre de surveillance urbain de la police municipale, où toutes les caméras de surveillance sont centralisées. Dès qu'on vole, ils ont l'image en direct".

Au CSU, au milieu des images de rues et de lieux publics, un opérateur vidéo est chargé spécialement de scruter celles du drone. "Nous travaillons en parallèle", explique l'agent, "si l'un loupe un élément suspect, l'autre est là aussi pour veiller au grain."

Au Centre de surveillance urbain de Mandelieu, un opérateur est chargé de scruter les images filmées par le drone © Radio France - Emmanuel Grabey

La ville a investi plusieurs dizaines de milliers d'euros pour cette expérimentation, et pour respecter la législation, elle a du demander une autorisation pour l'été, ne peut pas faire voler le drone au dessus des habitations, et n'a pas le droit d'enregistrer les images. Mais grâce à ce dispositif, elle pourra aussi surveiller que l'interdiction de pénétrer dans le massif est bien respectée les jours où le risque incendie est maximal. Elle espère pouvoir reconduire et étendre le dispositif l'an prochain.