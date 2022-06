Pour répondre aux enjeux environnementaux, la ville de Mayenne envisage la création d'une mini-forêt urbaine

Partout en France, de plus en plus de collectivités décident de planter des mini-forêts en zone urbaine afin de lutter contre la pollution, le réchauffement et à préserver la biodiversité et les sols. Un concept qui intéresse la municipalité de Mayenne.