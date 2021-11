Pour s'adapter au dérèglement climatique, plantation d'arbres méditerranéens dans les forêts creusoises

France Bleu s'engage pour la planète. Ce mercredi 24 novembre, nous vous proposons une journée spéciale consacrée aux forêts. En Creuse comme en France, elles gagnent du terrain d'année en année. En revanche, elles sont menacées par le dérèglement climatique. Les arbres grillent à cause des canicules et des sécheresses à répétition. Ils sont donc moins résistants aux attaques d'insectes, comme les scolytes, qui ravagent le massif du Maupuy à Guéret.

Un dérèglement climatique très rapide

Ludovic Chavalarias technicien pour l'Office national des forêts (ONF) en Creuse, est arrivé dans le département il y a 25 ans. A l'époque, on parlait peu du dérèglement climatique. Aujourd'hui, c'est une réalité qu'il observe chaque jour : "Ca va très vite depuis dix ou douze ans, plus vite que ce qu'on nous avait annoncé. On voit surtout des arbres qui sèchent au niveau de la cime, ils ont des coups de soleil. Quand il y a des canicules, ils coupent leur circulation de sève et grillent. Les chênes des bords de Creuse, présents depuis des dizaines d'année, sont complètement secs."

Les arbres en bonne santé sont capables de se défendre et réagir naturellement contre les parasites. La vulnérabilité des épicéas creusois aux scolytes montre que notre forêt est loin d'être en forme, souligne Bruno Boucheix, l'un des responsables de l'ONF en Creuse.

Des arbres venus de Méditerranée

Pour s'adapter au dérèglement climatique, l'ONF tente des expérimentations. L'une des idées est d'importer de nouvelles essences d'arbres, réputées plus résistantes aux fortes températures. L'ONF teste la plantation d'arbres venus de Méditerranée comme le cèdre ou le pin taida. "Ca pourrait garantir la pérennité de notre forêt, précise Bruno Boucheix. Mais ces nouvelles essences sont pour certaines moins productives que celles qu'on a actuellement. Dans cinquante ans, la forêt n'aura peut-être pas la même capacité à produire du bois qu'actuellement."

Bruno Boucheix ne cache pas qu'il n'est pas très optimiste. "Ce n'est pas évident. On a l'impression que ces changements se font très vite actuellement, ils sont très visibles. On ne peut qu'espérer que ça ne continue pas à aller aussi vite."