Pour s'opposer au projet de logements, ils plantent des sapins dans le bois du Fouillet

Planter des sapins de Noël pour dénoncer l'abattage d'arbres, c'était l'action symbolique ce samedi 8 janvier du collectif d'opposants au projet immobilier dans le bois du Fouillet. La métropole du Mans prévoit 530 logements d'ici 2023 dans ce bois, autour de la rue de Ruaudin. Un projet qui implique l'abattage de 20 hectares d'arbres sur 32, ce qui ne passe pas auprès d'associations et de riverains.

Trois associations mènent notamment cette mobilisation : le groupe local de surveillance des arbres, Patrimoine Environnemental Menacé (PEM) et le comité de quartier du Grand Vauguyon. "Aujourd'hui, il y a déjà peu d'espaces de nature en ville, il faut les respecter", précise Jean-François, l'un des coordinateurs de ce collectif. Pour Laure, une riveraine, il s'agit d'une "catastrophe niveau écologique."

"C'est incompréhensible"

"On nous parle d'enjeux environnementaux, que nous sommes à porte de la fin si on ne fait rien, et ils vont détruire ce bois là. C'est incompréhensible", poursuit-elle. D'autant, que ce secteur avait été identifié comme trame verte en 2014 dans le schéma de cohérence territorial du Pays du Mans. "C'est pour faciliter la circulation des espèces, la biodiversité, et d'un autre côté, ils vont en extraire 20 hectares, donc ce n'est pas du tout cohérent." explique Annick Philippe, du groupe local de surveillance des arbres.

Pour le moment, une plante et un oiseau rares ont été identifiés : l'hélianthème faux alysson et le rougequeue à front blanc. Le collectif veut faire intervenir au printemps un ornithologue, un entomologiste et un botaniste pour faire un inventaire de la biodiversité du bois. "Mais il y aussi les espèces communes : des écureuils, des hérissons, des chauves-souris, des chouettes, un sanglier et des chevreuils. Ce bois, il est vivant, c'est ça qu'on va enlever aux Manceaux", énumère-t-elle.

Le bruit de la route

L'autre motif de grogne est l'impact du projet sur la qualité de vie des riverains. Outre une circulation accrue sur la rue de Ruaudin, ce bois est également un rempart contre les bruits de la rocade. "J'ai relevé plus de 70 décibels, ça énerve les gens d'avoir du bruit en permanence", raconte Jean-Claude, installé depuis 1973 de l'autre côté du bois. "Vous avez des camions, des fois il y a des coups de klaxon même dans la nuit. Et puis, allez vendre une maison à côté d'en endroit aussi bruyant."

Plusieurs opposants à ce projet salue pourtant son intérêt, reconnaissant la nécessité de densifier la ville, mais pour eux, l'emplacement n'est pas adapté et ne vaut pas l'abattage de ce bois. Le collectif souhaite également consulter un avocat, sans forcément envisager de recours ou d'actions judiciaires, mais pour connaître leurs droits.