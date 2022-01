Pour sauvegarder la biodiversité, la LPO va restaurer un étang asséché dans le Nord-Isère

Des travaux d'envergure commence sur l'étang du Grand Albert, caché dans les bois entre Saint-Jean-de-Bournay et La Côte-Saint-André en Isère. La Ligue pour la Protection des Oiseaux veut le remettre en eau pour en faire une réserve de biodiversité et un lieu de pédagogie.

Le calme de la forêt du massif des Bonneveaux entre Saint-Jean-de-Bournay et La Côte-Saint-André en Isère va être perturbé pendant deux mois et demi, mais c'est pour mieux préserver la nature et sa biodiversité. La Ligue pour la Protection des Oiseaux entame d'importants travaux pour remettre en eau l'étang du Grand Albert, asséché depuis une dizaine d'année car sa digue a cédé, faute d'entretien.

Pour créer les conditions d'accueil idéales pour de nombreuses espèces, la LPO va réaliser d'important travaux de terrassement pour créer différentes profondeurs. Il faut aussi reconstruire une digue. - LPO Isère

L'objectif est de faire de cet étang de plus d'une dizaine d'hectares un refuge pour de nombreuses espèces de plantes, d'oiseaux et d'insectes et un lieu de pédagogie. Pour cela, la LPO veut reproduire les conditions qu'on retrouve sur un étang voisin, le Petit Coquet.

Un petit étang, "paradis" aquatique comme référence

Il est en ce moment endormi sous la glace mais "au printemps et à l'été, il est rempli de plusieurs dizaines d'espèces de plantes aquatiques différentes, avec des centaines de libellules qui virevoltent partout" décrit Jean-Baptiste Decotte, chef de projet à la LPO en charges de la création et de la préservation des zones humides. "On retrouve trois espèces très, très rares à l'échelle de la France et de l'Europe de l'Ouest."

Endormi par la glace en hiver, le Petit Coquet est une réserve de biodiversité d'une rare richesse en France, notamment pour différentes espèces de libellules. - Noémie Philippot / Jean-Baptiste Decotte

Peu profond, sans poissons, le Petit Coquet est un trésor pour lui, "vraiment un petit paradis." Le projet de la LPO est donc de "le transposer sur le gros étang, pour que cet étang d'un hectare soit multiplié par 15. Il y a tout le potentiel de base pour que le grand étang devienne un très grand havre de paix."

Le Petit Coquet est un véritable havre de paix pour de nombreuses espèces aquatiques. Il va servir de référence pour recréer les mêmes conditions sur le Grand Albert. - LPO Isère

De gros travaux de terrassement au programme

Pour redonner vie au Grand Albert, les travaux sont importants, à commencer par la reconstruction d'une digue sur 100 mètres de large. "Pour que les différentes espèces puissent venir, il faut qu'on ait des fonds à 20cm de profondeur, d'autres à 60, d'autres à 1m50" explique Jean-Baptiste Decotte, "c'est ça qu'on va devoir reprendre un peu à certains endroits de l'étang tout en ayant des ouvrages qui nous permettent de gérer finement l'évacuation de l'eau."

Une fois les travaux terminés, l'étang se remplira progressivement avec la pluie et le trop plein d'eau des étangs qui le précèdent en amont. De part sa surface, il permettra d'accueillir du public sans risque. "On pourra canaliser la présence des gens sur des sentiers pour qu'ils puissent observer le site sans le perturber."

Les zones humides essentielles face au dérèglement climatique

La LPO compte ainsi sensibiliser sur l'importance de ces zones humides. "C'est fondamental pour plusieurs aspects" assure Jean-Baptiste Decotte. Elles constituent des petites réserves de carbone et puis "si on perd trop de zones humides dans un territoire, on va avoir tendance à l'assécher encore plus. Dans un contexte où on a des pics de températures de plus en plus élevés, c'est important d'avoir des zones humides qui vont avoir des effets "tampon" pour ne pas que les terres se réchauffent trop et que tout devienne très aride." Proportionnellement, les zones humides concentrent plus d'espèces que d'autres milieux.

ECOUTER - Jean-Baptiste Decotte explique pourquoi les zones humides sont fondamentales sur un territoire Copier

Les travaux du Grand Albert vont coûter 350.000 euros. Il s'agit du plus gros projet du programme de création de mares et préservation des zones humides lancé par la LPO en Isère. Sur les 30.000 euros que l'association espère récolter grâce à une campagne de financement participatif, elle en a déjà obtenu 13.000. Si vous souhaitez participer, vous trouverez la cagnotte en cliquant sur ce lien.