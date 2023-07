Pour sauver les abeilles en Dordogne, une plateforme en ligne pour signaler le frelon asiatique

On trouve en moyenne entre un et cinq nids de frelons asiatiques sur chaque commune de Dordogne. Une mauvaise nouvelle pour les quelques 18 000 ruches du département. Le conseil départemental vient d'investir pour déployer la plateforme nationale "BeesForLife" sur les sites des communes du Périgord. Les particuliers pourront notamment y signaler les nids de frelons asiatiques.

Après avoir créer son compte sur le site , la démarche à suivre est simple. Lionel Willaert, le gérant de "BeesForLife" détaille : "Je prends mon téléphone mobile [ou tout autre support qui a un accès Internet, N.D.L.R], je fais ma photo. Je décris le nid dans le formulaire qui est disponible sur le site de la Ville. Le lendemain matin, je vais recevoir des offres de prix des désinsectiseurs qui ont été validés par la Ville." Les communes pourront toujours apporter des aides aux particuliers en cas de nid sur une parcelle privée et elles se chargeront du processus de désinsectisation si le nid est sur le domaine public.

Prolifération problématique du frelon asiatique

"BeesForLife" permet aussi aux professionnels, désinsectiseurs comme apiculteurs, et aux amateurs de biodiversité de répertorier leurs pièges à frelons asiatiques. Ces données serviront notamment à l'analyse scientifique. On trouve aussi sur la plateforme beaucoup d'informations sur la destruction de l'insecte.

En plus de l'objectif de santé publique, à travers la lutte contre les piqûres, Jean-Yves Gauchot, président d'Apidor en Dordogne, voit aussi un moyen de s'attaquer aux frelons asiatiques et sur ses conséquences dans les ruches périgourdines. "Scientifiquement, il a été prouvé qu'un nid de frelons dévore onze kilos d'insectes par an d'insectes. Sur ces onze kilos, il y a 20 % d'abeilles mellifères domestiques."

Des apiculteurs inquiets

Parmi les 900 apiculteurs en Dordogne, qui en font le premier département de Nouvelle-Aquitaine en nombre de producteurs de miel, 45 sont professionnels. "Les apiculteurs professionnels sont inquiets, poursuit Jean-Yves Gauchot, car à l'automne - au moment où nous avons les agressions -, on voit des ruchers qui sont envahis de frelons asiatiques. Nous avons donc a une pression de prédation importante." Le Département a financé le déploiement de "BeesForLife" en Dordogne pour un montant de 10 000 euros.