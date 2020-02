Pour son tour de France en faveur des droits des animaux, Charlotte Arnal passe par l'Auvergne

Elle est arrivée samedi à Clermont-Ferrand, après un dernier bout de chemin depuis Orcines. Charlotte Arnal a ensuite été accueillie par des militants de L214, sensibles, eux aussi, à la question du droit des animaux. Elle restera à Clermont-Ferrand jusqu'à vendredi, avant de repartir à travers le Puy-de-Dôme. Vous pouvez d'ailleurs la rejoindre et la rencontrer, durant sa marche, qui a déjà dépassé les 1000 km.

Charlotte Arnal a enclenché l'idée de cette marche il y a deux ans, comme elle l'indique sur la plateforme de financement participatif Tipeee, où elle appelle aux dons financiers. Cette entrepreneuse a alors vendu toutes ses parts, investissements comme immobilier, pour se lancer dans l'aventure. Un processus, dit-elle, "de libération, d'individuation et d'affranchissement vis-à-vis de conditionnements culturels et sociaux."

Charlotte Arnal est vegan depuis 5 ans. Une démarche "cohérente" avec ses idées, nées après avoir pris connaissance d'une tradition chinoise. "C'est le festival de Yulin, en Chine, qui a lieu le 21 juin. On y fait bouillir les chiens et les chats, avant de les manger, car, culturellement, les Chinois y tirent de la force. Ca m'a fait me dire : il y a tant de souffrance dans ce monde, je ne peux pas continuer à faire comme si ça n'existait pas." Dès lors, c'est devenu la cause d'une vie. "J'entreprends pour les animaux, et c'est ce à quoi je vais consacrer, probablement, le reste de mon temps et de mon existence. Beaucoup de gens critiquent le monde, mais ne contribuent pas à le changer. Et je trouve que c'est important de mettre en pratique le monde dans lequel on veut vivre, pour qu'il existe. Si j'ai pu amener cette réflexion, alors je serai heureuse".

Charlotte Arnal a déjà dépassé les 1000 km de parcours. - Agence Annakin

Ne parlez pas d'animaux et d'humains à Charlotte Arnal. Pour elle, il y a les animaux humains (ce comme quoi elle se définit elle-même), et les animaux non-humains. "Les animaux non-humains forment un peuple. Le peuple, c'est ceux sur qui le pouvoir s'exerce. Et les animaux non-humains, nos lois et pouvoirs s'exercent sur eux. Donc pour moi, ils font partie du peuple, et il faut respecter leur individualité."

Charlotte Arnal défend les droits des animaux - Agence Annakin

Le 4 octobre prochain, elle sera devant l'Assemblée Nationale, où elle espère faire passer son message. Pour elle, tout changement passera par une modification de la Constitution. "Les droits des animaux passent toujours après ceux des humains. Je me mets en marche pour que les animaux soient mieux considérés juridiquement. Il y a plus d'un milliard d'animaux sur notre territoire, et les lois qui les protègent sont largement insuffisantes."

Vous pouvez réécouter l'interview de Charlotte Arnal dans l'émission H2O, sur France Bleu Pays d'Auvergne.