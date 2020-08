Le jardin de Marie-Paule visité 4 nuits d'affilée par des sangliers à Bruay sur l'Escaut

L'animal considéré comme nuisible depuis fin février dans le Nord est responsable de très nombreux dégâts dans les champs des agriculteurs notamment dans l'Avesnois et près de la forêt de Nieppe, mais aussi chez les particuliers qui eux ne sont pas indemnisés par les chasseurs.

Faute de glands et de faines en quantité suffisante cette année dans les forêts, les sangliers n'hésitent pas à s'inviter dans les jardins des particuliers pour trouver des vers de terre notamment pour se nourrir.

A Bruay sur l'Escaut, à quelques kilomètres de la forêt de Raismes, Marie Paule en a fait les frais. La retraitée regarde dépité les 5 coins de sa parcelle ravagé par les animaux

Je venais de faire ma pelouse, j'étais très contente, je me suis dit, ça y je suis tranquille, mon terrain est propre pour un moment...il est pas propre il est démoli ! il est labouré !

La terre retournée par les sangliers © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Un terrain qui devait être au goût des sangliers car ils sont revenus 4 nuits d'affilée, 4 nuits sans dormir pour Marie-Paule qui a pensé à allumer la lumière ou faire du bruit pour effrayer les animaux, mais qui s'est finalement abstenu sur conseils de proches qui lui ont dit que les bêtes pouvaient charger.

Impossible pour la retraitée de remettre en état son terrain toute seule, elle devra donc faire venir une entreprise, mais contrairement aux agriculteurs elle n'aura pas droit à un dédommagement de la fédération de chasse, car ça n'est pas prévu dans le code de l'environnement. Et l'assurance botte en touche pour le moment, expliquant que les sangliers ne font pas partie de la liste des dégâts envisagés.

En attendant de trouver une solution, Marie Paule a renforcé ses clôtures mais en vain, les bêtes ont réussi à passer.

La fédération de chasse du Nord conseille aux particuliers concernés de se rapprocher de leur maire pour faire intervenir un lieutenant de louveterie pour éloigner les animaux.

Le nombre de dossiers d'indemnisation d'agriculteurs a doublé cette année

Fin juin, les dossiers d'indemnisation s'élevaient déjà à 143 000 euros, mais la saison des mais très appréciés par les bêtes n'est pas encore passée, la fédération de chasse du Nord s'attend donc à une facture encore un peu plus lourde. "Du jamais vu" assure Jean-Pierre Pasternak le directeur de la fédération.

Pour stopper ce phénomène la fédération de chasse du Nord a installé plus de 200 kilomètres de clôtures électriques, prélever 10% de bêtes en plus cette année, mais ça ne suffit pas, et ça risque de poser des problèmes notamment en terme d'accidents, explique le président de la fédération Joël Deswarte qui rappelle que tous les ans 6000 accidents dont certains mortels sont causés par des sangliers en France.

L'agrainage dissuasif au coeur d'une polémique entre les chasseurs et l'ONF

Pour freiner cette explosion des populations en plaine,qui consiste à donner du mais et des petits pois aux bêtes dans la forêt pour les contenir dans leurs espaces naturels.

C'est non pour le directeur régional de l'ONF Eric Marquette, car si l'agrainage permet effectivement de concentrer les animaux dans la forêt, il favorise aussi leur explosion. Et si le sanglier est nuisible dans les plaines, il l'est tout autant dans la forêt quand il est en surnombre selon lui

il cause d'énormes dégâts en terme de biodiversité, il est capable de consommer l'intégralité des fruits forestiers ce qui pénalise le renouvellement de la forêt, et il consomme également des batraciens, des bulbes.

Pour l'Onf la seule solution est donc l'augmentation du nombre de prélèvements par les chasseurs. Des chasseurs qui pourront organiser cette année des battues à partir du 15 août près des champs de mais pour tenter de réguler les populations.