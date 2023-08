Pourquoi autant de battues aux sangliers en ce moment en Loire-Atlantique ?

De nombreuses battues aux sangliers sont organisées en ce moment en Loire-Atlantique, davantage que les années précédentes. Il y en a par exemple une de prévue ce dimanche matin sur la commune du Cellier, au village de Launay.

Pourquoi ? Parce que les sangliers font énormément de dégâts dans les cultures depuis le début de l'été. Et, en ce moment, en particulier dans le maïs.

68.000 euros de dégâts en juin

On bat même des records depuis trois mois, avec, rien que pour le mois de juin, 68.000 euros de dégâts déclarés par les agriculteurs. 36.000 euros depuis le début du mois d'août, annonce le directeur de la fédération de chasse de Loire-Atlantique, Denis Dabo.

"En ce moment, le maïs est très appétissant pour les sangliers"

"On a vraiment énormément de sangliers cette année, avec une excellente reproduction", explique Denis Dabo. "Et là, on est à un stade la poupée du maïs [l'épi, ndlr] contient beaucoup de sucres. Elle est donc très appétissante pour les sangliers. Du coup, ils créent actuellement énormément de dégâts dans ces champs de maïs. Et les chasseurs, pour préserver les cultures, font énormément de battues pour protéger les cultures".

Sauf qu'ils ne peuvent pas intervenir partout en ce moment. C'est trop dangereux en presqu'île de Guérande et dans le secteur de Pornic parce qu'il y a beaucoup de monde avec les vacances. Et à cause de la chaleur, pour préserver leurs chiens, ils ne peuvent faire les battues qu'en début de journée.