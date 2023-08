Pourquoi ces six nouvelles maisons à Port-Vendres font polémique

Depuis le port de Port-Vendres, on aperçoit les trous creusés pour l'emplacement des six nouvelles maisons.

On aperçoit déjà les travaux, depuis le port de Port-Vendres (Pyrénées-Orientales). Trois énormes trous dans la terre, au-dessus du quartier des Tamarins, surplombant la mer, à deux pas de la gendarmerie. C'est ici que six nouvelles villas doivent être construites. "On voit bien que le terrain a été adapté aux maisons, et pas l'inverse, regrette Stéphane Faure, secrétaire de l'association écologiste FRENE 66. C'est une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Il y a une riche biodiversité."

Considérant que ce projet va à l'encontre de la loi littoral, FRENE 66 et Port-Vendres Nature Environnement ont saisi le tribunal administratif pour stopper les travaux. "Il faut arrêter de complexer, de se comparer à la Côte d'Azur et de vouloir construire sur l'ensemble de nos espaces naturels, ajoute Virginie Grand, la présidente de Port-Vendres Nature Environnement. On a justement ici une longueur d'avance dans la préservation des milieux naturels, et c'est une bonne chose en plein changement climatique."

Un projet "conforme", selon la mairie

À ces accusations, le maire Grégory Marty répond que tout est légal. "Ces maisons seront installées juste au-dessus du quartier des Tamarins pour qu'il n'y ait pas de rupture dans le paysage. Il s'agit bien de six maisons, pas trente !" La zone étant devenue constructible car compatible aux critères du Plan local d'urbanisme (PLU), le maire ne s'oppose pas au projet.

"À peine 12% du territoire de Port-Vendres sont construits. Donc on ne peut pas accuser la commune de faire du bétonnage, ajoute Grégory Marty. Je ne peux pas m'opposer à six nouvelles maisons qui respectent les règles !"

L'audience au tribunal administratif de Montpellier doit avoir lieu ce mercredi. C'est le deuxième projet d'urbanisme à faire polémique à Port-Vendres ces derniers mois, après le vieux dossier du troisième quai au port .